Körper-Parasiten-Eskalation überfällt Netflix: Neuer Trailer teast eine der ekligsten Serien des Jahres

Anfang April bringt Netflix die Sci-Fi-Horror-Serie Parasyte: The Grey an den Start. Schaut jetzt noch einen neuen Trailer zur Anime-Adaption über bizarre Körperfresser.

Netflix erweitert seine Live-Action-Anime-Verfilmungen wie Cowboy Bebop und One Piece bald mit einer besonders bizarren neuen Serie. Parasyte: The Grey basiert auf der zwischen 1988 und 1995 in Japan veröffentlichten Manga-Reihe von Hitoshi Iwaaki.

Nachdem die Bücher schon in Form einer Anime-Serie und zwei Live-Action-Filmen adaptiert wurden, bringt Netflix in Kürze die erste Live-Action-Serie an den Start. Der neue Trailer stimmt davor nochmal auf das eklige Körper-Parasiten-Spektakel ein.

Schaut hier den neuen Parasyte: The Grey-Trailer:

Parasyte: The Grey - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eklige Sci-Fi-Parasiten und Körper-Horror: Darum geht es in Parasyte: The Grey

Die Handlung der Serie dreht sich um außerirdische Parasiten, die auf die Erde kommen und Menschen als Wirtskörper übernehmen. Dabei erwischt es eines Tages auch die junge Sun-in (Jeon So-nee), doch sie leistet Widerstand gegen einen der Körperfresser. Fortan nistet sich der Parasit in ihrem Arm ein und beide teilen sich den Körper in einer Art Venom-Symbiose. Bald kommt es zu Auseinandersetzungen mit anderen Parasiten.

Regie bei Parasyte: The Grey führte Yeon Sang-ho, der bisher zum Beispiel den Zombie-Thriller Train to Busan sowie bei Netflix die Mystery-Serie Hellbound und die Sci-Fi-Action Jung_E inszenierte.

Seht hier noch ein neues Poster zu Parasyte: The Grey:

Netflix Parasyte: The Grey

Wann kommt Parasyte: The Grey zu Netflix?

Alle sechs Folgen der 1. Staffel kommen am 5. April 2024 ins Netflix-Abo. Die Anime-Vorlagen bieten noch genug Material für mehr Staffeln, aber darüber muss der Streaming-Dienst dann erst noch entscheiden.

