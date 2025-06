Kommt Ballerina 2? Die John Wick-Reihe steuert gerade auf eine Krise zu

Der neue John Wick-Ableger Ballerina ist vor kurzem im Kino gestartet. Wir erklären euch, wie es aktuell um eine Fortsetzung des Action-Blockbusters steht.

Mit From the World of John Wick: Ballerina hat die Action-Reihe rund um Keanu Reeves' ikonischen Profikiller einen ersten Kinoableger bekommen. Das Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle ist kürzlich im Kino gestartet und wirft die Frage auf, ob aus dem Nebenfilm eine eigene Reihe entstehen könnte. Wir erklären euch, was der aktuelle Stand von Ballerina 2 ist.

Ballerina 2 ist nicht angekündigt und der erste Film steuert auf finanziellen Flop zu

Bis jetzt gibt es keine Infos zu einer geplanten Ballerina-Fortsetzung. Das finanzielle Einspielergebnis des neuen Action-Ablegers wird darüber entscheiden, ob aus dem Film eine eigene Reihe außerhalb der Keanu Reeves-Teile entstehen kann. In dieser Hinsicht ist es aber gar nicht gut um Ballerina 2 bestellt.

Laut Deadline hat Ballerina an den US-Kinokassen übers Startwochenende nur 25 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist der Film 10 Millionen Dollar hinter der ersten Umsatzprognose zurückgeblieben. Weltweit bringt es der rund 90 Millionen Dollar teure Action-Blockbuster bislang auf ein Box Office-Ergebnis von knapp 51 Millionen Dollar. Von einem finanziellen Erfolg ist Ballerina also noch weit entfernt.

Ballerina 2 wäre möglich, aber das Franchise wird erstmal anders ausgebaut

Die nächsten Tage und Wochen werden also darüber entscheiden, ob Ballerina ein Sequel erhält. Nach dem Startwochenende sieht es aber schlecht aus für Ballerina 2. Der Blockbuster ist bislang die erste finanziell stark ernüchternde Kino-Produktion aus dem John Wick-Universum.

An dieser Stelle wird das Ende von From the World of John Wick: Ballerina nicht gespoilert, aber inhaltlich würde sich ein Sequel definitiv anbieten. Die Zukunft der Reihe ist aber erstmal ohne Ana de Armas als Eve Macarro weitergeplant worden.

Anfang April 2025 hat das verantwortliche Studio Lionsgate John Wick 5 mit Reeves, ein animiertes Prequel und ein weiteres Spin-off rund um Attentäter Caine aus Teil 4 angekündigt, das von Darsteller und Martial-Arts-Legende Donnie Yen höchstpersönlich inszeniert werden soll.

Ballerina 2 ist also grundsätzlich möglich, aber von einer offiziellen Ankündigung ist die Action-Fortsetzung weit entfernt. Wenn der erste Teil nicht noch überraschend viel Geld einspielen kann, rechnen wir nicht mit einem Sequel.