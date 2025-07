Kommt Brick 2? Das Ende des Netflix-Hits schreit nach einer Fortsetzung

Nach dem Ende des neuen Netflix-Films Brick werden sich viele Zuschauende fragen, ob eine Fortsetzung kommt. Wir klären euch über den aktuellen Stand zu Brick 2 auf.

Gerade wurde mit Brick der wohl größte deutsche Sci-Fi-Film 2025 von Netflix veröffentlicht. Der Mix aus Mystery-Thriller und dystopischem Kammerspiel mit Stars wie Matthias Schweighöfer hat direkt die Spitze der Film-Top-10 des Streamers erobert und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Durch die rätselhaften Twists des Films und viele Fragen, die bis zum Schluss nicht komplett aufgelöst werden, bietet sich eine Fortsetzung zu Brick an. Hier erfahrt ihr, was am Ende des Netflix-Thrillers geklärt ist und was nicht und wie es um Brick 2 steht.

Netflix-Film mit offenen Fragen: Das passiert ganz am Ende von Brick

Im Film von Regisseur Philip Koch werden mehrere Menschen in einem Hamburger Wohnhaus in ihren Wohnungen eingesperrt, nachdem sämtliche Ausgänge plötzlich von einer pechschwarzen High-Tech-Mauer verriegelt wurden.

Am Ende schaffen es nur die Hauptfiguren Tim (Schweighöfer) und Olivia (Ruby O. Fee) aus dem Gebäude, nachdem die anderen Charaktere aufgrund der tödlichen Mauer oder durch gegenseitiges Misstrauen und mörderische Eskalationen gestorben sind. Im Finale von Brick wird erklärt, dass es sich bei der Mauer um das Sicherheitssystem einer Firma für Nanotechnologie handelt, die aufgrund eines Brands in dem Unternehmen ausgelöst wurde.

Nicht nur Tim und Olivia, sondern die ganze Stadt und darüber hinaus scheint von dem Vorfall betroffen zu sein. Offen bleibt zum Schluss, ob der Brand ein Unfall oder gezielter Anschlag war. Die Hauptfiguren fahren davon und Hubschrauber fliegen über sie hinweg.

Dadurch ist ungeklärt, was wirklich hinter dem Brand in der High-Tech-Firma steckt und ob Tim und Olivia jetzt einfach fliehen wollen oder womöglich dem wahren Drahtzieher auf die Spur kommen könnten. Auch wenn viele Figuren aus Brick nicht mehr für eine Fortsetzung zurückkehren können, bleibt damit genug erzählerisches Potenzial für einen zweiten Teil übrig.

Brick 2 ist noch nicht offiziell angekündigt

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Infos zu einem geplanten Brick-Sequel. Auch wenn der Film direkt die Spitze der Netflix-Charts gestürmt hat, ist der langfristige Erfolg entscheidend über die Zukunft des Thrillers.

Brick muss länger hohe Streaming-Zahlen verzeichnen, damit sich für den Streaming-Dienst eine Fortsetzung lohnt. Für eine Entscheidung und Ankündigung wird Netflix erstmal die weiteren Aufrufe von Brick abwarten und beobachten.

