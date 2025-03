Kommt Kein böser Traum Staffel 2? So sieht die Zukunft der Harlan Coben-Serien bei Netflix aus

Geht die Geschichte von Kein böser Traum mit Staffel 2 bei Netflix weiter? Hier erfahrt ihr alles, was zum Harlan Coben-Universum des Streaming-Dienstes geplant ist.

Netflix ist kaum aufzuhalten, wenn es um die Verfilmung der Kriminalgeschichten des US-amerikanischen Thriller-Autors Harlan Coben geht. Mit Kein böser Traum startete diese Woche bereits die zehnte Verfilmung auf der Plattform des Streaming-Diensts. Erzählt wird die Geschichte eines rätselhaften Fotos, das für Unruhe sorgt.

Als die Schmuckdesignerin Greta jenes Foto in die Hände bekommt, muss sie feststellen, dass darauf ihr Mann Jacek mit Personen zu sehen ist, die sie nicht kennt. Jacek selbst reagiert panisch auf das Fundstück und ergreift die Flucht. Daraufhin findet Greta ein Geheimnis nach dem anderen über dessen Vergangenheit heraus.

Wird es Kein böser Traum Staffel 2 geben?

Nach sechs Episoden werden sich sicherlich einige begeistere Fans der Serie die Frage stellen, ob das wirklich schon das Letzte war, was wir von Kein böser Traum bei Netflix zu sehen bekommen haben. Tatsächlich stehen die Chancen auf Staffel 2 sehr schlecht. Denn Kein böser Traum wurde als Miniserie geplant und umgesetzt.

Dieses Muster zieht sich durch alle Coben-Verfilmungen bei Netflix. Die Romane werden mit jeweils einer Staffel abgedeckt. Anstatt die Geschichte künstlich in die Länge zu ziehen oder über die Buchvorlage hinaus zu erweitern, schnappt sich Netflix einfach den nächsten Fall und gibt einer weiteren Miniserie grünes Licht.

Kein böser Traum Staffel 2 wird es somit sehr wahrscheinlich nicht geben.

Welche Harlan Coben-Serien kommen als Nächstes?

Wenn ihr nach Kein böser Traum auf der Suche nach Nachschub seid, haben wir gute Neuigkeiten für euch: Die nächste Coben-Serie, In seinen Händen, erscheint bereits am 26. März 2025. Ihr müsst also nicht einmal mehr einen Monat warten. Darüber hinaus befinden sich zwei weitere Adaptionen bei Netflix in Arbeit.

Alle kommenden Harlan Coben-Serien bei Netflix:

Solltet ihr zwischendurch den Streaming-Dienst wechseln wollen, kein Problem! Auch Amazon Prime Video werkelt gerade an einer Coben-Serie: Lazarus. Mit Sam Claflin und Bill Nighy ist diese sogar recht prominent besetzt.

Alle bisherigen Harlan Coben-Serien bei Netflix:

Sieben Jahre ist es her, dass Netflix und Coben einen Deal eingegangen sind, mit dem sich der Streaming-Dienst die Rechte an 14 Büchern des Schriftstellers sicherte. 13 sind bereits verfilmt oder in Arbeit. Damit bleibt noch eine weitere Serie, sollte der Deal nicht verlängert werden. Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft bringt.