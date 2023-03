Netflix' Shadow and Bone besetzt in Staffel 2 überraschend zwei Figuren der Fantasy-Serie neu

Netflix' Fantasy-Serie Shadow and Bone hat in Staffel 2 klamm und heimlich zwei Schauspieler:innen ausgetauscht. Sind euch die neu besetzten Rollen aufgefallen?

Die Fantasy-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha ist mit Staffel 2 zu Netflix zurückgekehrt. Nach allem, was in Staffel 1 geschah, muss sich Sonnenkriegerin Alina nun den Schattenmonstern des dunklen General Kirigan entgegenstellen. Bei all der Action kann schon mal übersehen werden, dass 2 Figuren im Cast neu besetzt wurden: ein Prinz und eine Grisha.

2 Umbesetzungen im Cast von Shadow and Bone: Wer wurde ausgetauscht?

Während die 4 wichtigsten neuen Cast-Mitglieder der Staffel 2-Besetzung von Shadow and Bone groß verkündet wurden, haben andere Figuren still und heimlich neue Gesichter erhalten. Folgende zwei Charaktere wurden in Netflix' Fantasy-Rückkehr mit neuen Darsteller:innen besetzt.



1.) Shadow and Bone hat eine neue Nadia in der Besetzung der 2. Staffel

Nadia Zhabin ist eine Grisha, die als Stürmerin Luft beschwören kann. Als Alina in Staffel 1 zur Ausbildung in den Kleinen Palast von Os Alta kommt, lernt sie die Mitschülerin im Doppelpack mit Marie kennen (die später als Alinas Double ermordet wird). In Staffel 2 von Shadow and Bone gibt es ein Wiedersehen zwischen den zwei verbleibenden Freundinnen, wobei wir auch Naidas Stürmer-Bruder Adrik wir kennenlernen.

Gabrielle Brooks spielte Nadia in Staffel 1 von Shadow and Bone.

spielte Nadia in Staffel 1 von Shadow and Bone. Joanna McGibbon übernimmt Nadias Rolle in Staffel 2 von Shadow and Bone.

Netflix Shadow and Bone: Nadia in Staffel 1 und 2

2.) Nikolais Bruder Vasily Lantsov erhält in Staffel 2 von Shadow and Bone einen neuen Schauspieler

Ravkas Thronerbe, Vasily Lantsov, bleibt in Staffel 1 eher im Hintergrund: Als Alina dem Zaren und seiner Gattin als lichte Hoffnung des Landes vorgestellt wird, ist er lediglich anwesend. In Staffel 2 erhält der nichtsnutzige ältere Prinz nun eine größere Rolle ... und einen neuen Schauspieler.

George Parker spielte in der 1. Staffel Shadow and Bone Thronfolger Vasily Lantsov

spielte in der 1. Staffel Shadow and Bone Thronfolger Vasily Lantsov Edward Davis übernimmt Vasilys Rolle in der 2. Staffel Shadow and Bone.



Netflix Shadow and Bone: Vasily in Staffel 1 und 2

Warum wurden die zwei Shadow and Bone-Rollen in Staffel 2 neu besetzt?

Eine offizielle Erklärung, weshalb Nadia und Vasily in der 2. Staffel von Shadow and Bone ausgetauscht wurden, gab es von Netflix oder den Serienmachern rund um Eric Heisserer bislang nicht.

Bei Nadias Neu-Besetzung wird von Fans spekuliert , dass Gabrielle Brooks' Hauptrolle in einer Theaterproduktion am Londoner West End ihre Rückkehr zu Shadow and Bone aufgrund von Termin-Überschneidungen verhindert haben könnte.

Auch bei Vasily lassen sich über den Schauspieler-Tausch nur Vermutungen anstellen. Fest steht, dass der Wechsel hier erzählerisch unauffälliger ist, weil der Kronprinz in Staffel 1 kaum ein Wort sagte. Dafür unterscheidet sich die Neu-Besetzung jedoch optisch stark von ihrem Vorgänger. Der neue Vasiliy ist älter, schlanker, weniger blond und auch durch sein kantiges Charaktergesicht hebt er sich stärker von seinem Bruder Nikolai () ab. Was passend zur königlichen "Bastard"-Erzählung durchaus nicht unwichtig ist.

