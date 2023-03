Morgen kehrt Netflix' unterschätztes Fantasy-Epos nach 2 Jahren zurück: Schatten-Monster und Flug-Schiffe regieren die 2. Staffel von Shadow and Bone

Die Fantasy-Serie Shadow and Bone eröffnete uns in Staffel 1 eine russisch inspirierte Fantasywelt voller Monster und Magie. Die 2. Staffel startet morgen bei Netflix und hüllt Grisha und Menschen in Dunkelheit.

Morgen, am Donnerstag, dem 16. März 2023 hat das Warten für Fantasy-Fans ein Ende: Netflix veröffentlicht alle 8 Folgen der 2. Staffel von Shadow and Bone - Legenden der Grisha. In der 1. Staffel eröffnete Shadow and Bone eine außergewöhnliche Fantasy-Welt. Diesmal steht das Schicksal eines ganzen Landes auf dem Spiel. Doch wie sollen die Held:innen die Schatten bekämpfen, die ihre Heimat zu verschlingen drohen?

Netflix' 2. Staffel Shadow and Bone entfesselt Fantasy-Krieg und macht Jagd auf mythische Tiere

Wir erinnern uns (Spoiler für Staffel 1): In den ersten 8 Episoden von Shadow and Bone entdeckte Alina (Jessie Mei Li) ihre außergewöhnliche Gabe, Licht zu lenken. Selbst in einem Land wie Ravka, das von Magiern (genannt Grisha) bevölkert ist, ist das einzigartig. Der Schatten-befehlende General des Zaren, Kirigan (Ben Barnes), nahm sie unter seine Fittiche. Erstmals gab es Hoffnung, die von Monstern bevölkerte Mauer der "Schattenflur", die das Reich seit Jahrhunderten teilte und schädigte, von der Landkarte zu tilgen.

Doch Kirigan hatte heimlich andere Pläne und versuchte Alina mit dem "Kräftemehrer" eines mythischen Hirschgeweihs seiner Kontrolle unterwerfen. Er wollte die dunkle Schattenflur nicht vernichten, sondern zu seiner Waffe machen. Mit der Hilfe von Fährtenleser Mal (Archie Renaux) und der Diebesbande der Krähen konnte Alina jedoch entkommen und daran knüpft die 2. Staffel nun unmittelbar an.

Netflix Shadow and Bone: In Staffel 2 (fliegend) zu neuen Ufern

Wie bereits die letzte Szene der 1. Staffel Shadow and Bone zeigte, überlebte Kirigan den Kampf im Finale. In Staffel 2 bringt er seine dunkle Macht vollständig zu Einsatz: Seine neu erschaffenen Schattenwesen ("Nichevo'ya") scheinen unbesiegbar zu sein und die Schattenflur beginnt Teile des Landes zu verschlingen.

Das bleibt Alina und Mal auf ihrer Flucht nicht verborgen. Doch um Kirigan zu besiegen und die Schattenflur ein für alle Mal zu zerstören, braucht die Sonnenkriegerin zwei weitere Kräftemehrer des Knochenschmieds Morozova. Das Hirschgeweih an Alinas Schlüsselbein ist nur kombiniert mit dem Seedrachen namens "Meeresgeißel" sowie dem Feuervogel komplett. Also beginnen sie in Staffel 2 ihre Jagd nach den legendären Kreaturen.

In Staffel 2 von Shadow and Bone bringt Netflix alte und neue Verbündete ins Spiel

Alina und Mal bleiben in ihrem Kampf gegen den "Darkling" in Staffel 2 nicht allein. Auch Kaz Brekkers (Freddy Carter) kriminelle Bande der Krähen, inklusive Schütze Jesper (Kit Young) und Assassinin Inej (Amita Suman), leisten wieder ihren Anteil. Diesmal zusammen mit Entherzerin Nina (Danielle Galligan), die ihren geliebten Hexenjäger Matthias (Calahan Skogman) aus dem Gefängnis befreien will.

Netflix Shadow & Bone: Die Krähen in Staffel 2

Zu den Cast-Neuzugänge in der 2. Staffel Shadow and Bone gehören neben dem neuem Krähen-Explosions-Experten Wylan (Jack Wolfe) auch die kämpferischen Geschwister Tamar (Anna Leong Brophy) und Tolya (Lewis Tan), die für den draufgängerischen Piraten Sturmhond (Patrick Gibson) arbeiten, der unter anderem über ein fliegendes Schiff verfügt.

Interessant für Buch-Kenner:innen der Netflix Fantasy-Serie zugrundeliegenden "Grishaverse"-Fantasy-Romanreihe: Die 2. Staffel basiert auf dem 2. und 3. Buch der Shadow and Bone-Trilogie von Leigh Bardugo: Eisige Wellen * und Lodernde Schwingen *. Außerdem greift die Netflix-Serie bereits einige Details aus dem Spin-off-Roman Das Lied der Krähen * auf.

Erinnert euch in Netflix' Recap-Video zur Shadow and Bone an Staffel 1

Shadow and Bone - S01 Recap (English) HD

Shadow and Bone im Podcast: Pro und Contra zur 1. Staffel von Netflix' Fantasy-Serie

Was macht gute Fantasy aus? Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streamgestöber-Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen wir die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die 8 Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr hier.

