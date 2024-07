Riesige Star Wars-Überraschung: The Acolyte enthüllt im Finale legendären Bösewicht, den wir noch nie gesehen haben

Die Star Wars-Serie The Acolyte liefert in Folge 8 zwei überraschende Cameos ab. Neben einem ikonischen Jedi feiert ein legendärer Sith-Lord sein Live-Action-Debüt.

Achtung, es folgen Spoiler für The Acolyte.

Star Wars: The Acolyte bringt in Folge 8, die ihr seit dem 17. Juli 2024 bei Disney+ streamen könnt, die Geschichte der Schwestern Mae und Osha zu einem vorzeitigen Abschluss. Das Finale überrascht dabei mit zwei Cameo-Auftritten und bestätigt, was Fans bereits vermutet haben: Es gibt einen geheimen zweiten Bösewicht neben dem zuvor unter dem Namen Qimir bekannten Sith-Schurken.

The Acolyte enthüllt erstmals den Sith-Lord Darth Plagueis im Live-Action-Format

"Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört?" Vor 19 Jahren wurde der ehemalige Sith-Meister von Darth Sidious bzw. Sheev Palpatine in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith das erste und einzige Mal im Live-Action-Kosmos von Star Wars erwähnt. Im The Acolyte-Finale bekommen wir den legendären Bösewicht erstmals zu sehen.

Als Qimir (Manny Jacinto) und Osha (Amandla Stenberg) den namenlosen Planeten verlassen, um nach Brendok zu reisen, werden sie von einer mysteriösen Figur beobachtet, die sich im Schatten einer Höhle versteckt. Dabei handelt es sich nicht etwa um den angedeuteten Darth Tenebrous, sondern um Darth Plagueis.

Titan Magazines / Disney Darth Plagueis

Auch wenn er nur wenige Sekunden zu sehen ist, ist der erste Live-Action-Auftritt von Darth Plagueis eine echte Überraschung. In Romanen und Comics aus dem Star Wars-Universum trat der Machtnutzer von der Spezies der Muun schon mehrfach in Erscheinung. Wenn wir uns allein auf das Wissen aus den Star Wars-Filmen bzw. besagte Palpatine-Anekdote beschränken, ist Folgendes über ihn bekannt:

Darth Plagueis war ein Dunkler Lord der Sith. So mächtig und so weise, dass er die Macht nutzen konnte, um die Midi-Chlorianer zu beeinflussen, dass sie Leben erschufen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die Dunkle Seite, dass er sogar dazu in der Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, verhindern zu können.

Die bekannte Geschichte von Darth Plagueis fügt sich nahtlos in die Ereignisse von The Acolyte ein. So erfuhren wir zuletzt, dass Osha und Mae dank einer Macht-Vergenz von Hexen erschaffen wurden. Sie sind keine Zwillinge, sondern ein Bewusstsein, das auf zwei Körper verteilt wurde. Für Darth Plagueis ist diese Enthüllung, dass durch Midi-Chlorianer Leben erschaffen wurde, sicher von Interesse – und ein Teaser, was uns in einer möglichen 2. Staffel erwarten könnte.

Die künstliche Erschaffung von Leben und die Spaltung eines Bewusstseins waren nicht nur für Plagueis spannend, sondern auch später für Palpatine. Zur Zeit des Galaktischen Imperiums ließ der Imperator diese Forschung weiterführen, um selbst dem Tod von der Schippe springen zu können. Das erfolgreiche Resultat haben wir in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers gesehen.

Sith-Meister Plagueis ist allerdings nicht der einzige legendäre Star Wars-Charakter, der im Finale von The Acolyte zu sehen ist.

The Acolyte überrascht mit einem Cameo von Meister Yoda

Nachdem Meisterin Vernestra (Rebecca Henderson) die gesamte Jedi-Mordserie dem verstorbenen Meister Sol zuschreibt und die Wahrheit unter den Tisch kehrt, sucht sie am Ende der finalen The Acolyte-Folge Großmeister Yoda auf. Den legendären Jedi bekommen wir leider nur kurz von hinten zu sehen.

Disney Eine Audienz bei Meister Yoda

The Acolyte spielt zur Zeit der Hohen Republik und rund 100 Jahre vor den Ereignissen aus Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung. Zu dieser Hochphase der Jedi war Yoda längst ein hochrangiges Mitglied des Jedi-Rats. In den Star Wars-Romanen und -Comics, die in der Hohen Republik angesiedelt sind, wurde Yoda schon mehrfach erwähnt.

Wird es eine 2. Staffel von The Acolyte geben?

Bisher ist nicht bekannt, ob The Acolyte mit einer 2. Staffel zurückkehren wird. Showrunnerin Leslye Headland stellt mit Folge 8 allerdings spannende Weichen für eine Fortsetzung der Disney+ Serie, die noch stärker mit der bekannten Star Wars-Lore verbunden wäre als bisher.

Auf der Seite der Jedi würde Vernestra ihre Nachforschungen (wohl) im Geheimen vorantreiben, nachdem sie schockiert feststellen musste, dass ihr totgeglaubter Ex-Padawan der Strippenzieher hinter den Jedi-Morden ist. Dass auch Meister Yoda in die Untersuchung einer möglichen Sith-Rückkehr verstrickt wird, ist eher unwahrscheinlich.

Spannender ist hingegen die Geschichte rund um die Sith, welche in Staffel 1 nur angerissen wurde. Ist Qimir aka Der Fremde tatsächlich der Schüler des Sith-Lords Darth Plagueis? Und warum lernt er selbst eine Akolythin bzw. Schülerin an, wenn dies der Regel der Zwei eigentlich widersprechen würde? Es sind noch einige Fragen offen, die in einer 2. Staffel beantwortet werden müssten.