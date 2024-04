Kommt The Equalizer 4? Denzel Washington stürmt jetzt schon die Netflix-Charts als Robert McCall

The Equalizer 3 ist der derzeit beliebteste Film bei Netflix. Aber Fans von Denzel Washingtons Action-Reihe brauchen Nachschub. Wann kommt The Equalizer 4?

Manche Leute können selbst im Ruhestand nicht aufhören, zu arbeiten. Genau das erhoffen sich Action-Fans auch von Denzel Washingtons Ein-Mann-Armee Robert McCall, dessen blutige italienische Reise in The Equalizer 3 – The Final Chapter gerade auf Platz 1 der Netflix-Film-Charts steht. Aber wird es noch The Equalizer 4 geben?

The Equalizer 4 mit Denzel Washington: Das ist bekannt

Um es deutlich zu sagen: Die Chancen auf The Equalizer 4 mit Denzel Washington stehen schlecht. "Das war's für mich", erklärte Washington Entertainment Tonight nach Teil 3, "[die Produzenten] machen vielleicht noch einen, aber für mich war's das." Selbst ein "gigantischer Scheck" werde ihn nicht umstimmen, so der Star.

Schaut euch hier den The Equalizer 3-Trailer an:

The Equalizer 3: The Final Chapter - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Antoine Fuqua äußerte sich wenig später ähnlich gegenüber Total Film : "Ich sehe keinen weiteren [Equalizer-Film] für mich. Und den Gesprächen mit Denzel nach zu urteilen, war es auch für ihn der letzte Teil."

Schlechte Nachrichten für alle, die sich eine Fortsetzung mitsamt dem Franchise-Star und seinem Regisseur wünschen. Aber es gibt eine winzige Chance. Ausschlaggebend ist am Ende nur Washington. Sollte der Schauspieler einer Rückkehr zustimmen, wäre laut Entertainment Weekly -Interview auch Fuqua wieder mit an Bord:

Denzel ist in Form. Er trainiert jeden Tag. Es würde euch umhauen, ihn jetzt zu sehen. Er ist 30 Kilo leichter, selbst im Vergleich zum ersten Film. Er lebt sehr gesund. Es hängt alles von ihm ab. Natürlich, wenn er noch einen [Equalizer-Teil] machen will, will ich das auch, nur sehe ich das gerade einfach nicht. Aber wer weiß?

Und falls Washington partout nicht zurückkehren will, gibt es noch andere Optionen. Denkbar ist etwa ein Spin-off mit Dakota Fannings CIA-Agentin Emma Collins, die Fuqua in Teil 3 ins Rampenlicht rückt.

Zahlentechnisch würde ein weiterer Equalizer-Film für das Studio Sony definitiv Sinn ergeben. Bisher hat jeder Teil ordentlich an den Kinokassen performt, wie The Numbers in einer Übersicht aufzeigt. Sony dürfte durchaus großes Interesse daran haben, eine so beständig erfolgreiche Marke weiterhin am Leben zu halten.

Nicht nur Netflix: Wo gibt es die Equalizer-Filme zu sehen?

In jedem Fall wird eine Fortsetzung der Action-Reihe noch eine Weile dauern. Für Fans also höchste Zeit, die drei bisherigen Abenteuer von Robert McCall noch einmal Revue passieren zu lassen. The Equalizer 1-3 gibt es derzeit bei Netflix zu streamen. Wer den bisher letzten Teil in bestmöglicher Qualität mit viel Bonusmaterial sehen will, kann The Equalizer 3 auch im 4K-Steelbook bei Amazon kaufen. *

