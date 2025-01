Kommt The Expendables 5? Die Action-Reihe mit Sylvester Stallone könnte nicht näher am Abgrund sein

Wie geht die Expendables-Reihe weiter? Erwartet uns Teil 5 mit Sylvester Stallone oder kommt eines Tages doch noch das Spin-off The ExpendaBelles. Wir haben die aktuellen Infos für euch.

Mit Rambo und Rocky führt Sylvester Stallone seit den frühesten Tagen seiner Karriere zwei äußerst populäre Filmreihen an. In den 2010er Jahren konnte er eine dritte hinzufügen: The Expendables. Der Action-Kracher brachte damals viele große Namen des Genres zusammen und erhielt bis dato drei Fortsetzungen.

Doch wie ist es um die Zukunft der Reihe bestellt? Hier findet ihr einen Überblick über den aktuellen Status quo des Franchise.

Wird es The Expendables 5 geben?

Das Studio Lionsgate hat The Expendables 5 bisher kein grünes Licht gegeben. Ausschlaggebend dafür dürfte der finanzielle Misserfolg des Vorgängers sein. Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar konnte dieser weltweit nur 51 Millionen US-Dollar einspielen und gilt damit als Flop auf ganzer Linie. Nun ist die Zukunft ungewiss.

Wer spielt in The Expendables 5 mit?

Entgegen diverser Fake-Trailer, die im Internet die Runde machen, steht aktuell noch kein einziger Star für The Expendables 5 fest. Ausgehend von den Fake-Trailern wünschen sich Fans u.a. Dwayne Johnson, Jackie Chan und Keanu Reeves in der Besetzung. Handfeste Castings oder gut informierte Insider-Aussagen existieren allerdings nicht.

Bisher gibt es nur vier Darsteller, die in jedem Teil auftauchen:

Welche Filme gehören zur Expendables-Reihe?

Vier Expendables-Filme sind Stand 2025 erschienen. Darüber hinaus existieren zwei Comic-Reihen, die das Action-Spektakel mit weiterführenden Geschichten erweitern, u.a. einem Fantasy-Ableger, in dem die Expendables direkt in die Hölle gehen.

Alle Expendables-Filme im Überblick:

Auch im Videospielbereich waren die Expendables in den vergangenen Jahren unterwegs, von diversen Spin-off-Plänen ganz zu schweigen. Vor allem zwei Projekte sorgten regelmäßig für Aufsehen, wurden aber bis heute nicht realisiert: eine Expendables-Serie und ein Ableger mit weiblichen Action-Stars namens The ExpendaBelles.

Was ist aus der The Expendables-Serie geworden?

Beide Projekte tauchten 2012 erstmals in Gesprächen zum Ausbau der Marke auf. In der Serie sollten sich nach dem Vorbild der Filme Action-Stars aus dem TV-Bereich vereinen, um eine terroristische Organisation in die Schranken zu weisen. Abgesagt ist das Projekt noch nicht komplett, Fortschritte macht es derzeit aber auch nicht.

Und kommt The ExpendaBelles noch?

The ExpendaBelles war als Kinofilm geplant und hätte auf Namen wie Meryl Streep, Cameron Diaz und Milla Jovovich gesetzt. Als Regisseur war eine Zeit lang Robert Luketic (Paranoia – Riskantes Spiel) an Bord. Schlussendlich haben sich die Verantwortlichen aber dazu entschieden, mehr weibliche Stars in die Hauptfilme zu integrieren.

Zum Weiterlesen: The Expendables 4 macht fünf fatale Fehler

Moment, steckt die Expendables-Reihe in der Krise?

Nun ja, es sieht aktuell wirklich nicht sehr gut für Teil 5 & Co. aus. The Expendables 4 war der Versuch, frischen Wind in die Stallone-Reihe zu bringen. Der finanzielle Flop, die vernichtenden Kritiken und die enttäuschten Reaktionen vieler Fans sprechen eine deutliche Sprache: Bei den Expendables ist Krisenzustand angesagt.