Kommt The Old Guard 3? Das wissen wir über die mögliche Netflix-Fortsetzung

Nach 5 Jahren Wartezeit kann endlich The Old Guard 2 bei Netflix gestreamt werden. Wie stehen die Chancen auf The Old Guard 3 mit Charlize Theron?

The Old Guard 2 von Regisseurin Victoria Mahoney ist Anfang Juli bei Netflix gelandet und hat eine lange, beschwerliche Produktion hinter sich. Nach überraschenden Nachdrehs und drei Jahren Postproduktionshölle ist der Fantasy-Actioner mit Charlize Theron als 6000 Jahre alte Kriegerin endlich da. Und Fans wollen nach dem offenen Ende klarerweise Nachschub: Wird Netflix auch The Old Guard 3 drehen?

Wir prüfen alle Hinweise, denn bisher gibt es keine offizielle Ansage.

The Old Guard 2 endet mit der Hoffnung auf The Old Guard 3

Nach einem Wechsel in der Netflix-Führungsebene 2022 gelangte The Old Guard 2 zwischen die Fronten, fasst Screen Rant die Geschehnisse zusammen: Der Film war abgedreht, aber plötzlich bedurfte er Nachdrehs. Angeblich verdoppelte sich dadurch das Budget von 70 auf 140 Millionen. Doch anstatt den Film zu canceln, wurde das Geld reingesteckt, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Bei genug Publikumsinteresse könnte die Netflix-Chef-Etage somit für The Old Guard 3 offen sein.

Bereits 2023 meinte zudem einer der Produzenten, Marc Evans, gegenüber Variety , dass das Ende des Films einen dritten Teil "verlange". The Old Guard 2 wurde also mit der Intention gedreht, dass The Old Guard 3 kommen wird. Wer den Film gesehen hat, weiß, dass die Geschichte ohne Teil 3 nicht auserzählt ist. Allerdings steht jetzt schon fest, dass die Regisseurin nicht zurückkehren würde.

Zum Weiterlesen: Das offene Ende von The Old Guard 2 erklärt

Hoffnung macht auch eine Aussage über Charlize Therons enges Verhältnis zur Reihe. Evans meinte vor zwei Jahren:

Charlize ist eine Produzentin des Films und eine große Unterstützerin des Franchise.

Feuer für The Old Guard 3 von Hollywood-Star Charlize Theron könnte das Zünglein an der Waage sein. Erstmal wird Netflix aber wohl das Publikumsinteresse abwarten.

The Old Guard-Vorlage besteht aus 3 Comic-Bänden

Bei einer Fantasy-Action-Reihe über unsterbliche Krieger:innen bieten sich alleine durch das Grundmaterial schon schier endlos viele Fortsetzungen an. Und tatsächlich basiert die Old Guard-Reihe auch auf den gleichnamigen Graphic Novels von Greg Rucka. Er selbst adaptierte seine Comic-Reihe als Drehbuch für The Old Guard.

Alle 3 Comic-Bände im Überblick:

Bereits The Old Guard 2 basiert nur lose auf Band 2 und versucht eher, als filmische Fortsetzung gerecht zu werden. Ob Rucka auch einen dritten Film-Teil für Netflix schreiben darf, werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen erfahren.



The Old Guard und The Old Guard 2 sind seit dem 2. Juli bei Netflix zu streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.