Kommt Top Gun 3? Tom Cruise und der Regisseur geben deutliche Hinweise auf ein Top Gun: Maverick-Sequel

Top Gun 2 war einer der erfolgreichsten Filme 2022. Seitdem warten Fans geduldig auf eine Ankündigung zu Teil 3. Tom Cruise und der Regisseur haben bereits ein Top Gun: Maverick-Sequel angedeutet.

36 Jahre sind ein Wimpernschlag. So scheint es zumindest angesichts der immensen Energie, mit der Top Gun: Maverick fast vier Jahrzehnte nach dem Vorgänger Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel das Kino eroberte. Aber wann kommt Top Gun 3? Ist ein dritter Teil überhaupt wahrscheinlich? Tom Cruise und Regisseur Joseph Kosinski haben bereits einige Hinweise gestreut.

Kommt Top Gun 3? Tom Cruise deutet Top Gun Maverick-Sequel an

Um es gleich vorweg zu nehmen: Top Gun 3 ist nicht offiziell bestätigt. Es gab bisher keinerlei Berichte zu Arbeiten an einem Top Gun: Maverick-Sequel. Aber es ist allein schon finanziell sehr wahrscheinlich: Top Gun 2 ist mit 1,4 Milliarden US-Dollar internationalem Einspielergebnis (via The Numbers ) quasi eine offene Goldgrube.

In einem Fandango-Interview, aus dem FandomWire zitiert, enthüllte Tom Cruise eine Angewohnheit: Wann immer er gemeinsam mit dem Regisseur seinen neuesten Filme sehe, so Cruise, erkläre er danach: "Das können wir noch besser." Das habe er auch nach Top Gun 2 getan, wie der Star bestätigt. Einer direkten Aussage zu Top Gun 3 weicht er allerdings aus.

Regisseur Joseph Kosinskis Aussagen sind da schon weniger vage. Gegenüber Deadline mutmaßte er:

Gibt es eine Story, die uns zur Rückkehr überzeugen kann? Am Ende von Top Gun: Maverick hat [Hauptfigur] Maverick immer noch Dampf im Kessel. Der wird nicht ruhiger.

Top Gun 3 scheint also vom finanziellen und inhaltlichen Standpunkt sehr wahrscheinlich, Cruise und Kosinski haben ganz offenbar auch Lust auf ein Sequel. Vermutlich ist eine Fortsetzung lediglich eine Frage der Zeit, in diesem Falle wohl eine Frage von viel Zeit. Die beiden sind mit Projekten wie Mission: Impossible 8 und einem noch unbenannten Formel 1-Film bis über beide Ohren ausgebucht.

Wann kommt Top Gun 3 ins Kino?

Ein Starttermin für Top Gun 3 ist dementsprechend schwer abzuschätzen. Sollten sich Cruise und Kosinski Zeit freischaufeln können, wäre das ein wichtiger erster Schritt in Richtung Veröffentlichung. Vor 2026 wird Top Gun 3 aber wohl nicht ins Kino kommen.

