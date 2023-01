The Last of Us bricht Herzen mit Bill und Frank, aber das Beste an Folge 3 war eigentlich eine Notlösung

Die 3. Folge der Horror-Serie The Last of Us wird von Fans gefeiert. Die tragische Geschichte von Bill und Frank hätte jedoch beinahe ganz anders ausgesehen.

Wir befinden uns nun schon in der dritten Woche voller Begeisterungsstürme für die Serie The Last of Us. Folge 3 mit dem Titel Long, Long Time pausiert die sonst präzise Adaption der Videospiel-Handlung und gönnt dem gemeinsamen Abenteuer von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) größtenteils eine Pause.

Stattdessen widmet sich The Last of Us in dieser Woche der tragischen Liebesgeschichte der beiden Überlebenden Bill und Frank. Das jüngste Kapitel hat so einigen Fans das Herz gebrochen. Nicht zuletzt ist dies dem einfühlsamen und starken Spiel der beiden Darsteller Nick Offerman (Parks & Recreation) und Murray Bartlett (The White Lotus) zu verdanken. Beinahe hätte wir aber einen ganz anderen Bill zu sehen bekommen.

Nach The Last of Us-Ausstieg wurde Nick Offermann zum Ersatz-Bill

Folge 3 beleuchtet über einen Zeitraum von 16 Jahren die Beziehung zwischen Bill und Frank im Schnelldurchlauf – vom ersten Treffen bis zum herzzerreißenden Abschied. Besonders Bill-Darsteller Nick Offerman erhält für seine Interpretation des aus der Videsopiel-Vorlage bekannten Charakters massig Lob von Fans. Er war aber nicht die erste Wahl für die Rolle.

Ursprünglich war ein ganz anderer Darsteller für die Rolle des eigenwilligen Fallenstellers Bill in der von Peter Hoar (It's a Sin) inszenierten Episode vorgesehen. Der britische Schauspieler Con O'Neill war schon offiziell Teil der Besetzung und hätte nach der Katastrophen-Serie Chernobyl ein weiteres Mal mit The Last of Us-Ko-Schöpfer Craig Mazin zusammenarbeiten sollen.

Warner/HBO Con O'Neill vs Nick Offerman

Wenige Monate nach der Casting-Meldung wurde allerdings bekannt, dass Con O'Neill das Projekt verlassen musste. Nick Offermann sprang als Ersatz ein.

Der Grund für den Ausstieg ist simpel. Die Dreharbeiten zu The Last of Us kollidierten mit der Produktion von Taika Waititis Piraten-Comedy-Serie Our Flag Means Death. Darin spielt O'Neill die rechte Hand des legendären Piraten Blackbeard.

Darüber war Con O'Neill zuletzt auch in dem DC-Blockbuster The Batman als Chef des Gotham City Police Departments, Mackenzie Bock, zu sehen.

Wie The Last of Us ohne Nick Offermann und Murray Bartlett ausgesehen hätte, ist kaum noch vorstellbar. Die Umbesetzung scheint ein echter Glücksgriff gewesen zu sein. Nicht ohne Grund sehen viele Fans schon eine Nominierung für das Duo bei den diesjährigen Emmy Awards am Horizont:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Last of Us-Podcast: Wir sprechen spoilerfrei über die komplette erste Staffel

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel von The Last of Us sprechen wir unter anderem über Highlights, die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.