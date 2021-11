Kracher für Superhelden-Fans als Black Friday-Angebot: Justice League-Trilogie in brillantem 4K mit vielen Extras

Nach dem Snyder-Cut könnt ihr euch durch Amazons Black Friday-Aktion DCs Justice League-Trilogie in einer 4K-Box günstiger sichern. Näher kommt ihr der ultimativen Vision von Zack Snyder kaum noch.

Mit der neuen Version von Justice League hat die ultimative Vision von Zack Snyder endlich doch noch das Licht der Welt erblickt. Jahrelang haben Fans für den Snyder-Cut des DC-Blockbusters gekämpft, bevor er 2021 tatsächlich veröffentlicht wurde.



Nachdem der Film schon fürs Heimkino erschienen ist, können sich Fans mittlerweile die Ultimate Collector's Edition mit bestellen: Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice und Zack Snyder's Justice League in einer 4K-Box. Beim Black Friday und der Cyber Week von Amazon könnt ihr jetzt sparen und euch die Edition für nur 62,44 Euro statt 95,99 Euro sichern.

Justice League-Trilogie bringt Zack Snyders unveränderte Vision in strahlendem 4K

Mit den drei Filmen werden alle Teile einer Trilogie vereint, die Zack Snyder von Henry Cavills Superman-Einstand bis hin zur Versammlung der größten DC-Held:innen in einem Team geplant hatte.

Schaut hier noch unsere Video-Review zum Snyder-Cut:

Der Snyder Cut von Justice League ist endlich da! Doch ist der HYPE berechtigt? | Review

Dabei bringt die Ultimate Collector's Edition die bevorzugten Schnittfassungen des Regisseurs zusammen. Von Batman v Superman ist die 3 Stunden lange Ultimate Edition enthalten. Die verändert die Handlung und Struktur der rund 30 Minuten kürzeren Kinofassung teilweise grundlegend und bietet ein ganz anderes Erlebnis.



Noch extremer ist es natürlich beim Snyder-Cut von Justice League. Der wirkt mit seiner gewaltigen Überlänge von 4 Stunden im Vergleich zur halb so langen Kinofassung wie ein komplett neuer Film.

Auch wenn der Snyder-Cut bei uns keinen Kinostart hatte, hilft die 4K-Box dabei, Zack Snyders Trilogie zumindest im Heimkino in der bestmöglichen Qualität erleben zu können. Wenn ihr die höchste Qualität nicht braucht und Geld sparen wollt, könnt ihr euch die Justice League-Trilogie auch als Blu-ray-Box bei Amazon* vorbestellen.

Egal, für welche Box ihr euch entscheidet, beide Versionen der Justice League-Trilogie erscheinen dann am 14. Oktober 2021. Genug Bonusmaterial für DC-Fans ist auch dabei.

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (26. November 2021) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 19. November 2021 um 0:00 Uhr bis zum 29. November 2021 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

Podcast: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland auf Sky.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Patrick, Jenny und Matthias die Frage, ob sich der vierstündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.