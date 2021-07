Krasser als der Joker: Jared Leto ist nicht wiederzuerkennen im ersten Trailer für House of Gucci

Ridley Scotts Film House of Gucci erzählt ein Mordkomplott innerhalb des legendären Modeimperium und zeigt Lady Gaga und Adam Driver von einer neuen Seite. Doch Jared Leto toppt sie alle – und übertrifft sogar seinen Joker-Look aus Suicide Squad.

Jared Leto ist bekannt dafür, sich für seine Filmrollen extrem zu verwandeln. Für seine Rolle als Paolo Gucci in House of Gucci übertrifft er sich allerdings selbst und ist im ersten Trailer zum Ridley Scott-Film nicht mehr wiederzuerkennen. Das Drama spielt in en 90ern und erzählt die Geschichte des legendären Modehauses, das durch einen Mord erschüttert wird.

Zum illustren Cast gehören unter anderem Lady Gaga, die schon in American Horror Story: Hotel bewies, wie perfekt sie auf komplizierte Frauenfiguren mit herausragendem Modegeschmack passt. Und Adam Driver, der nicht erst seit Marriage Story sowieso alles spielen kann. House of Gucci läuft ab dem 24. November 2021 in den USA an, ein deutsches Startdatum gibt es bisher nicht. Das Warten scheint sich allerdings zu lohnen, allein schon wegen Jared Letos' Verwandlung.

Jared Leto ist bekannt dafür, in jedem Film wie ein anderer Mensch auszusehen

Eigentlich hätte man ahnen können, dass Jared Leto sich für seinen Auftritt als exzentrischer Modezar Paolo Gucci etwas ganz Besonderes überlegt. Es wäre nicht das erste Mal: Für Chapter 27 - Die Ermordung des John Lennon nahm er deutlich zu und spielte den aufgeschwemmten Mörder Mark David Chapman. In Dallas Buyers Club spielte er die trans Frau Rayon und bekam dafür einen Oscar als bester Nebendarsteller.

In den Trailern zu Suicide Squad war Jared Letos Joker ziemlich präsent, im Film selbst dann nur kurz zu sehen:

Jahre später sorgte er mit seiner Interpretation des ikonischen DC-Superbösewichts Joker in Suicide Squad für Aufregung – und erinnerte an einen zugekoksten Reality-TV-Kandidaten, der einmal zu oft betrunken im Tattoo-Studio seines besten Kumpels aufgeschlagen ist. Auch dafür wurde er übrigens mit einer Auszeichnung bedacht: der Goldenen Himbeere als schlechtester Nebendarsteller.

House of Gucci sieht auch abseits von Jared Letos Gesicht vielversprechend aus

Für die Rolle des Paolo Gucci hat sich Jared Leto jetzt also in einen aufgedunsenen Lebemann verwandelt, der sich stramm aufs Rentenalter zubewegt. Und das so überzeugend, dass wir nicht gewusst hätten, dass Jared Leto überhaupt zu sehen ist, würde uns der erste Trailer zu House of Gucci nicht explizit darauf hinweisen.

© Universal Pictures International Germany GmbH Jared Leto als Paolo Gucci im ersten Trailer zu House of Gucci

Bleibt zu hoffen, dass er sich im Film mit einer überzeichnet karikaturhaften Darstellung seiner Figur zurückhält. Die Geschichte von House of Gucci hält mit ordentlich innerfamiliären Streitereien, extravaganten Partys und öffentlichkeitswirksamen Mordkomplotten nämlich genug Drama bereit. Wir sind da aber guter Hoffnung und freuen uns auf den nächsten großen Modehaus-Krimi. Ein gutes Zeichen gibt es bei dieser Leto-Transformation nämlich jetzt schon: Paolo Gucci trägt keine albernen Gesichtstattoos.

Hättet ihr Jared Leto im ersten House of Gucci-Trailer erkannt?