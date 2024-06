Kult bei Amazon Prime: Streamt jetzt die Fortsetzung zu einem absoluten Klassiker, von deren Existenz kaum jemand weiß

Jahrelang bettelten Fans um eine Fortsetzung ihres Kult-Lieblingsfilms und bissen bei den Regisseuren auf Granit. Vor ein paar Jahren kam sie dann doch – aber anders als erwartet.

Ein Bademantel, Bart und lange Haare. Viel Alkohol und Milchtüten für den White Russian. Ein Bowling-Team. So ziemlich jede:r Filmbegeisterte kann diese Hinweise zusammenfügen und bekommt als Lösung einen Film, der sich in die Herzen und Hirne unzähliger Fans gebrannt hat.

The Big Lebowski ist ohne Frage Kult und wird auch fast 30 Jahre nach seinem Start in vielen Kreisen regelmäßig und leidenschaftlich zitiert. Eine Fortsetzung durch die Regisseure Joel und Ethan Coen kam nie zustande. Doch vor einigen Jahren nahm der Darsteller einer der ikonischsten Figuren des Films die Sache selbst in die Hand und schuf ein Spin-off, das die Welt des Big Lebowski fortführt.

Das Ergebnis ist eine Gangsterkomödie mit und rund um Bowling-Antagonist Jesus: Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus. Die könnt ihr derzeit im Streaming-Abo bei Amazon Prime sehen.

Jesus Rolls bei Amazon Prime schickt euch auf einen Roadtrip voll absurder Situationen

Jesus Quintana (John Turturro) mag zwar eine ganze Weile im Gefängnis verschwunden sein – und dem Knast-Team zu einem legendären Bowling-Sieg verholfen haben. Doch jetzt ist er wieder auf freiem Fuß und lässt sich jetzt bestimmt nicht mehr von so unnötigen Dingen wie der Vernunft aufhalten. Er braucht einen fahrbaren Untersatz. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Jesus’ Kumpel Petey (Bobby Cannavale) ist von der Idee nicht unbedingt begeistert. Trotzdem ist er mit dabei, als Jesus den herrlichen V8 des Haarstylisten Paul Dominique (Jon Hamm) knackt. Nur bekommt Dominique das auch mit. Trotz gezogener Knarre lassen sich Jesus und Petey nicht so leicht verscheuchen. Mit einer Schusswunde, dem V8 und Dominques Geliebter (Audrey Tautou) gelingt den zweien die Flucht.



Eurovideo Audrey Tautou und John Turturro in Jesus Rolls

So beginnt für die Bowling-Legende und seinen besten Kumpel ein Roadtrip der Extraklasse mit allem, was so an Verrücktem dazugehört: Begegnungen der erotischen wie kriminellen Art, die Flucht nach vorn und das große Unbekannte.



Jesus Rolls ist gleichzeitig eine Big Lebowski-Fortsetzung und das Remake einer kontroversen Vorlage



Zunächst sei gesagt: Wer sich eine Rückkehr von Jeff Bridges als "der Dude" oder mehr Geschichten um seine Kerntruppe wünscht, ist bei Jesus Rolls leider falsch. Der Film ist vielmehr eine Liebeserklärung an – wen sonst – Jesus Quintana. Und zwar aus der Feder und unter der Regie von keinem Geringerem als seinem Darsteller John Turturro. Der Person also, die den Charakter erstmals vor der Kamera zum Leben erweckte und ihre ikonischen Marotten prägte.



Ihr dürft euch auf eine Menge Absurdität in derselben Welt von The Big Lebowski freuen. Turturro schuf sein Spin-off für Jesus mit dem Segen der Coen-Brüder, die ihm die Figur ganz offiziell in die Hände legten. Zur Seite stand Turturro ein ganzer Stall von genialen Darstellern, die sich mit surrealem Chaos auskennen, darunter auch Susan Sarandon und Christopher Walken.

Eurovideo Drei Irre auf der Flucht in Jesus Rolls

Neben seiner Rolle als Spin-off und Fortsetzung hat sich der Film auch noch eine weitere Aufgabe vorgenommen: Er ist ein Remake zum französischen, seiner Zeit aufgrund der vielen sexuellen und moralisch grauen Inhalte kontrovers aufgefassten Film Die Ausgebufften. Moralische Grauzonen, erotische Comedy, generell fragwürdige Entscheidungen – und Jesus. Klingt nach einer guten Mischung? Ist es auch.

Wer das bizarre Abenteuer von Jesus und seinen Freunden miterleben möchte und keine Angst vor ein bisschen Derbheit hat, kann Jesus Rolls aktuell bei Amazon Prime streamen.

