Kult-Comedy Die Wilden Siebziger geht bei Netflix weiter: Mila Kunis und 9 weitere Stars kehren für Die Wilden Neunziger zurück

Seit dieser Woche streamt die Fortsetzung der Erfolgs-Sitcom Die Wilden Siebziger bei Netflix. Hier erfahrt ihr, welche Stars in die Die Wilden Neunziger zurückkehren.

Vor 25 Jahren wurden Ashton Kutcher, Mila Kunis und Topher Grace durch die Comedy-Serie Die wilden Siebziger berühmt. Nun gibt es beim Streaming-Dienst Netflix die Fortsetzung. Die wilden Neunziger! heißt die Serie, in der eine neue Generation von Teenies Freundschaften knüpft, die erste Liebe erlebt und stellvertretend für uns in Nostalgie schwelgt.

Da die Handlung der Serie an die des Originals anschließt und 15 Jahre später spielt, gibt es in der Besetzung einige bekannte Gesichter aus Die Wilden Siebziger, darunter auch die berühmtesten. Mila Kunis und Ashton Kutcher sind sich für einen Gastauftritt nämlich nicht zu schade.

10 Stars kehren aus Die Wilden Siebziger für die Netflix-Serie zurück

Debra Joe Rupp darf als Erics Mutter Kitty nicht fehlen

Netflix Debra Jo Rupp als Kitty Forman

Debra Jo Rupp spielt Kitty Forman, die Mutter von Die Wilden Siebziger-Hauptfigur Eric (Topher Grace). Gemeinsam mit ihrem Filmehemann tritt Debra Joe Rupp in allen Episoden der 1. Staffel von Die Wilden Neunziger auf.

Kurtwood Smith spielt wieder Erics Vater

Netflix Kurtwood Smith als Red Forman

Charakterkopf Kurtwood Smith gibt in der Netflix-Serie den grummeligen und doch liebenswürdigen Vater Red Forman. Kitty und Red heißen in der Sitcom-Fortsetzung Erics Tochter Leia (Callie Haverda) im Städtchen Point Place willkommen.

Topher Grace und Laura Prepon spielen die Eltern der neuen Hauptfigur

Netflix Topher Grace und Laura Prepon

Es gab zwei wichtige Pärchen in Die Wilden Siebziger und das eine davon waren Eric und Donna. In der Fortsetzung kehren die Stars Topher Grace und Laura Prepon für Gastauftritte zurück. Mittlerweile sind beider Figuren Eltern. Eric arbeitet als Professor an einem College und Donna ist Schriftstellerin.

Mila Kunis und Ashton Kutcher sind ebenfalls in einer Folge dabei

Netflix Ashton Kutcher und Mila Kunis

Der etwas dümmliche Kelso (Ashton Kutcher) und die versnobte Jackie (Mila Kunis) waren das andere wichtige Pärchen in Die Wilden Siebziger. 14 Jahre später begannen auch ihre Darsteller:innen eine Beziehung und mittlerweile sind Kutcher und Kunis verheiratet. In Die Wilden Neunziger haben sie einen Gastauftritt.

Don Stark spielt noch einmal den Nachbarn Bob Pinciotti

Netflix

Donnas Vater Bob Pinciotti (Don Stark) gehörte zu den unterhaltsamsten Figuren in Die Wilden Siebziger und darf natürlich auch nicht in der Fortsetzung fehlen.

Seine Serien-Ehefrau Midge wurde im Original von Schauspielerin Tanya Roberts gespielt, die 2021 nach einer schweren Erkrankung gestorben ist.

Wilmer Valderrama spielt Fez in Die Wilden Neunziger

Netflix Wilmer Valderrama als Fez

Austauschstudent Fez gehörte zum Freundeskreis von Eric und Kelso. Für Die Wilden Neunziger schlüpft sein Darsteller Wilmer Valderrama erneut in die Rolle. Fez arbeitet mittlerweile erfolgreich als Friseur.

Kult-Figur Tommy Chong kehrt als Leo Chingwake zurück

Netflix Tommy Chong als Leo

Die 70er waren die Zeit der Hippies, das durfte auch in der Originalserie nicht fehlen. Stellvertretend dafür stand Hydes Boss Leo Chingwake, der in 39 Folgen von Die Wilden Siebziger zu sehen war. Für die Netflix-Fortsetzung spielt Tommy Chong, eine Hälfte des Duos Cheech and Chong, nochmal die Figur.

Community-Star Jim Rash ist ebenfalls wieder dabei

Netflix Jim Rash als Fenton

Oscar-Preisträger Jim Rash hat in sechs Episoden von Die Wilden Siebziger mitgespielt und war als Fez' Vermieter Fenton eigentlich kein essenzieller Bestandteil der Sitcom. Spätestens seit Community ist der Schauspieler und Drehbuchautor aber ein gern gesehenes Gesicht und so kehrt er auch in Die Wilden Neunziger zurück.

Wie geht die Netflix-Serie mit der Abwesenheit von Hyde um?

Definitiv nicht zurückkehren wird Erics bester Freund Steven Hyde. Der Pflegesohn von Kitty und Red wurde im Original von Danny Masterson gespielt.

2017 wurde der Schauspieler von mehreren Frauen der Vergewaltigung bezichtigt. Ein erster Prozess verlief aufgrund einer fehlenden Mehrheits-Entscheidung der Jury ergebnislos. Ein neuer Prozess wurde für den März 2023 anberaumt.

20th Century Fox Danny Masterson als Hyde

Innerhalb der Story von Die Wilden Neunziger Staffel 1 gibt es keine Erklärung für Hydes Verbleib. Die Figur wird einfach nicht erwähnt.

