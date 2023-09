Kult-Horror schenkte einer ganzen Generation von Kindern Alpträume: Jetzt kommt die Neuauflage zu Disney+ und hier ist das erste Video

Nach den zwei Kino-Verfilmungen bekommt die legendäre Gänsehaut-Serie aus den 90ern bald die nächste Neuauflage. Schaut jetzt den ersten Teaser.

Mit seinen Gänsehaut-Romanen schuf R.L. Stine eine der beliebtesten Grusel-Kinderbuchreihen überhaupt. Mitte der 90er ist zu den Vorlagen eine Serie erschienen, die eine ganze Jugend-Generation mit Alpträumen versorgte.

Zuletzt gab es zwei Gänsehaut-Kinofilme mit Jack Black, doch damit ist nicht Schluss. Aus den Romanen ist jetzt nochmal eine neue Serie entstanden, die bald zu Disney+ kommt. Einen ersten Teaser könnt ihr hier schauen.

Schaut die erste kurze Vorschau zur neuen Gänsehaut-Serie:

Goosebumps - S01 Teaser Trailer (English) HD

Darum geht es in der neuen Gänsehaut-Serie?

Die kommende Gänsehaut-Adaption dreht sich um die fünf Jugendlichen Jane (Isa Briones), Isabella (Ana Yi Puig), Isaiah (Zack Morris), Jeff (Will Price) und James (Miles McKenna). Zusammen untersuchen sie einen drei Jahrzehnte zurückliegenden Todesfall, bei dem der Jugendliche Harold Biddle auf tragische Weise ums Leben kam. Daneben stoßen sie auf verschiedene gruselige Vorkommnisse, während die düsteren Geheimnisse ihrer Eltern ans Licht kommen.

Wann startet die neue Gänsehaut-Serie bei Disney+?

In den USA kommen die ersten beiden Folgen der neuen Horror-Adaption am 13. Oktober 2023 ins Disney+-Abo. Die restlichen fünf Episoden werden danach im Wochentakt veröffentlicht. Vermutlich erscheint die neue Gänsehaut-Serie dann auch an diesem Datum bei uns auf Disney+. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.