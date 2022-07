Längere Version von Spider-Man No Way Home: Jetzt steht fest, wann sie nach Deutschland kommt

Spider-Man: No Way Home kommt nochmal ins Kino und zwar in einer längeren Fassung. Wann es in Deutschland so weit ist, erfahrt ihr hier.

Wenn das so weiter geht, gibt es dieses Jahr kaum einen Monat, in dem kein Film aus dem Marvel Cinematic Universe in den deutschen Kinos läuft. Denn nach Doctor Strange 2 und Thor 4 steht bereits im September der nächste MCU-Start an: Spider-Man: No Way Home mit Tom Holland und Zendaya kehrt in einer längeren, "witzigeren" Version zurück auf die große Leinwand. Jetzt steht der Starttermin fest.

Wann kommt Spider-Man: No Way Home "The More Fun Stuff Version" ins Kino?

Am 8. September 2022 kommt Spider-Man: No Way Home mit der "More Fun Stuff Version" in die deutschen Kinos, wie ein Tweet des offiziellen Twitter-Accounts bestätigt:

Derzeit ist nicht bekannt, wie viele Minuten länger diese neue Fassung des MCU-Blockbusters sein wird. Das neue Material soll aus gelöschten und verlängerten Szenen bestehen, die es nicht in die erste Kinofassung geschafft haben. Für Fans bedeutet das vermutlich eines: mehr Andrew Garfield und Tobey Maguire!

Wann die neue Version von Tom Hollands drittem Solo-Film als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ins Heimkino kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Damit hat es sich dieses Jahr aber noch lange nicht ausgemarvelt, denn nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder und der Extended Edition von Spider-Man: No Way Home kommt am 9. November noch das MCU-Sequel Black Panther: Wakanda Forever ins Kino.

Podcast: Wie gut ist Thor Love And Thunder?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe diskutieren Moderator Sebastian, Chefredakteur Christoph und Marvel-Experte Julius über Thor 4: Love And Thunder. Dabei sind sie sich ziemlich einig: Bei allen Stärken des Films, gibt es dieses mal auch einige eklatante Schwächen...

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



