Leave the World Behind Teil 2: Netflix hat seit diesem Jahr das perfekte Vorbild und so könnte der Film aussehen

Leave the World Behind 2 ist möglich. Für die Fortsetzung des Sci-Fi-Thrillers müsste Netflix aber einige Hindernisse überwinden. Wir haben die Lösung.

Seit einer Woche dominiert Leave the World Behind die Netflix Top 10. Der Sci-Fi-Katastrophen-Film von Sam Esmail hat ein großes Publikum erreicht – und es mit vielen Fragen zurückgelassen. Die Geschichte endet offen, aber bedeutet das auch, dass Leave the World Behind Teil 2 kommt? So einfach ist es leider nicht. Der Film selbst ist abgeschlossen. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass Netflix sich davon nicht abhalten lässt.

Wir erklären, wie die Möglichkeiten für eine Leave the World Behind-Fortsetzung aussehen.

Was über Leave the World Behind Teil 2 bekannt ist und was dagegen spricht

In Leave the World Behind geht es um die Familie Sandford. Sie macht spontan Urlaub in einer Strandgegend in der Nähe von New York. Die Airbnb-Idylle wird gestört von G. H. Scott (Mahershala Ali) und seiner Tochter Ruth (Myha'la Herrold). Sie geben sich als eigentliche Bewohnende des Hauses aus, das Amanda Sandford (Julia Roberts) gemietet hat. Die zwei Familien müssen sich arrangieren. Dann fällt das Internet aus, der Fernseher funktioniert nicht und eine Regierungsmitteilung verkündet den nationalen Notstand.

Netflix Die Kinder in Leave the World Behind

Auf den ersten Blick spricht wenig dafür, dass Netflix mehr aus der Leave the World Behind-Geschichte herausholt:

Rumaan Alam verfasste die Buchvorlage von Leave the World Behind, die im Jahr 2020 erschien. Es erschien bisher keine Fortsetzung und es ist nichts dergleichen im Gespräch

und es ist nichts dergleichen im Gespräch Auch Regisseur Sam Esmail hat sich bisher nicht zu Fortsetzungsplänen geäußert . Er ließ seinen Film, genau wie Rumaan Alams Vorlage, bewusst offen enden

. Er ließ seinen Film, genau wie Rumaan Alams Vorlage, bewusst offen enden Ebenso wenig gibt es Signale, dass Netflix eine Art Leave the World Behind-Universum plant

Allerdings ist der Film erst seit einer Woche auf der Plattform. Je länger das Netflix-Publikum sich für die Leave the World Behind interessiert, desto mehr wird Netflix darüber nachdenken, wie sich die Welt ausschlachten lässt

Die Wahrscheinlichkeit für eine direkte Fortsetzung von Leave the World Behind geht dennoch gegen null. Eine Anschlusshandlung, die offene Fragen beantwortet, würde zwar die Bedürfnisse des Publikums befriedigen, aber der Vision des Regisseurs und des Buchautors widersprechen. Leave the World Behind bezieht seine besondere Atmosphäre und Spannung aus der Erwartung der Katastrophe – und eben nicht ihrer Erfüllung. Postapokalyptische Filme gibt es genug.

Damit sind aber nicht alle Optionen erschöpft. Erst dieses Jahr bewies Netflix seine Kreativität bei der Ausschlachtung von erfolgreichen Sci-Fi-Geschichten.

Leave the World Behind Teil 2 ist möglich – aber ganz anders, als ihr denkt

Der Sci-Fi-Horror Bird Box mit Sandra Bullock war lange der erfolgreichste Netflix-Film und steht noch immer auf Platz 4 der Bestenliste mit 157 Millionen Aufrufen (Leave the World Behind wurde nach einer Woche 41 Millionen Mal angesehen). Auch Bird Box basiert auf einer Buchvorlage und es erschien sogar eine Fortsetzung *. Aber die verfilmte Netflix (bisher) nicht. Stattdessen verlegte das Spin-off Bird Box Barcelona das Szenario nach Spanien: Im Sommer 2023 durften wir herausfinden, wie sich Menschen in Katalonien die Augen verbinden.

Netflix Die Erwachsenen in Leave the World Behind

Zurück zu Leave the World Behind: In dem Julia Roberts-Film erleben wir, wie die ländliche Gegend um die Metropole New York ins Chaos stürzt. Was parallel in den anderen Teilen der Welt oder auch nur den USA passiert, bleibt ein Mysterium. Wie wäre es also mit Leave the World Behind Lettland? Oder, wenn es auch ohne Alliteration geht, Leave the World Behind Spanien/England/Deutschland?

Leave the World Behind Deutschland: Warum nicht?

Spielen wir das Leave the World Behind Deutschland-Szenario mal durch: Alles, was der Film bräuchte, wäre ein Cast, ein Figuren-Ensemble und eine Location, der den spezifischen Merkmalen von Leave the World Behind entspricht: ein abgeschnittener Urlaubsort in der Nähe einer Metropole, eine wohlhabende Familie, eine noch reichere Familie, die ein Ferienhaus vermietet – und darauf werden dann die bekannten Plagen des Originals losgelassen, also Internetausfall, Rehe, Flugzeuge und Borreliose.

In Leave the World Behind Germany würde zum Beispiel eine Hamburger Familie auf Sylt Urlaub machen – in den Hauptrollen Alexandra Maria Lara als Julia Roberts und Florian David Fitz als Ethan Hawke. Das Katastrophen-Szenario müsste an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Gleichzeitig könnte der Film weitere Facetten der Cyber-Attacken zeigen, ohne das Rätsel vollständig zu entblättern.

Mit dieser Variante könnten wohl alle Parteien gut leben – Neftlix, die Schöpfer und das Publikum.

