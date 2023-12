Leave the World Behind treibt Netflix-Publikum mit letzter Szene in den Wahnsinn: "Was haben die sich bei dem Ende bloß gedacht?"

Der Katastrophenfilm Leave the World Behind von Netflix hat einen Nerv getroffen. Das Ende treibt viele Fans auf die Palme. Wir haben die besten Reaktionen für euch.

Leave the World Behind ist Platz 1 bei Netfllix und der Weltuntergangs-Film verbreitet Angst und Wut. Das war vermutlich auch der Hintergedanke von Regisseur Sam Esmail, der bereits mit der Serie Mr. Robot in einige Wunden gestochert hat.

Für manche geht die Zivilisation rund um Julia Roberts und ihre Film-Familie zu realistisch unter. "Schaut es nicht vor dem Schlafengehen. Ihr werdet nicht schlafen können", schreibt ein User bei X, ehemals Twitter . Doch dann endet der Film nach 141 Minuten Hochspannung ziemlich abrupt. Es folgen leichte Spoiler.

Worum geht es in Leave the World Behind?

In dem Katastrophen-Thriller möchte ein Ehepaar (Julia Roberts und Ethan Hawke) nur ein ruhiges Ferienwochenende mit den Kindern verbringen. Doch ein stadtweiter Stromausfall zwingt sie mit ihren Vermietern in eine bedrückende Situation. Das Internet funktioniert nicht und eine Regierungsmitteilung ruft den nationalen Notstand aus. Was ist passiert?



Das verwirrende Ende von Leave the World Behind: Leute verlangen Antworten und sind sauer

Ob die Hauptcharaktere die Apokalypse überleben, bleibt am Ende offen. Nur eine Figur bekommt ihr Finale, von dem sie den ganzen Film über geredet hat. Das regt Leute auf, denen die Charaktere ans Herz gewachsen sind:

Ich habe gerade Leave the World Behind geschaut. Was für ein dummes Ende! Da ist doch so viel mehr los in diesem Film.

Die negativen Reaktionen zum antiklimaktischen Ende reichen vom gesenkten Daumen über Verzweiflung bis zu blanker Wut. "Was haben sich die Produzenten von Leave the World Behind bloß bei dem Ende gedacht?", fragt eine X-Userin .

Andere wiederum sind einfach nur verwirrt, was in den 141 Minuten eigentlich passiert ist und warum es mit einem Mädchen vor dem Fernseher endet.

Es gibt aber auch Gegenstimmen zu den Hatern. Viele Leute verteidigen den Katastrophen-Thriller und das zugrunde liegende Buch von Rumaan Alam *.

"Lieber Notizen machen": Der Netflix-Film wird auch verteidigt

Oft wird das Argument ausgepackt, dass die Leute den Film nicht verstanden hätten, doch es gibt auch konstruktive Ansätze: "Anstatt wütend zu werden, sollten sich die Leute wirklich Notizen machen."

Das haben manche auch direkt befolgt.

Wiederum andere antworten mit einer optimistischen Sichtweise auf die vielen Fragezeichen zum Ende: "Egal, was kommen wird oder passieren wird, wir sollten uns die Zeit nehmen, auch die schönen Sachen zu sehen." Zum Beispiel das Finale unserer Lieblingsserie.

Alles über das Ende und was es bedeutet, findet ihr in unserem ausführlichen Erklär-Artikel zu Netflix' Leave the World Behind.



Leave the World Behind ist seit dem 8. Dezember 2023 bei Netflix zu streamen. Egal ob euch der Film Angst macht oder Wut schürt – so oder so solltet ihr ihn wohl nicht vorm Schlafengehen schauen.

