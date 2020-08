Lebenszeichen von Riverdale: Cooles Bild zu Staffel 5 - neue Folgen noch fern

Die Riverdale-Crew musste lange pausieren. Seit kurzem geht es aber weiter: Der Showrunner zeigt ein erstes Bild. Aber wann kommen die neuen Folgen zu Netflix?

Es ist still geworden um Riverdale in den letzten Wochen. Jetzt, Mitte August, wären die neuen Folgen normalerweise nur noch wenige Wochen entfernt. Riverdale war eine der ersten Serien, bei der ein Corona-Fall in der Crew festgestellt wurde, die Dreharbeiten an Staffel 4 wurden abgebrochen. Seitdem verharrt die Serie in der Isolation.

Wo steht Riverdale gerade? Wann kommen die neuen Folgen?

Jetzt sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels, zumindest, wenn wir unsere Augen von dem neuen Poster lösen können, das Showrunner und Riverdale-Mastermind Roberto Aguirre-Sacasa mit den Fans bei Twitter teilte.

Das erste Bild zu Riverdale Staffel 5

Aguirre-Sacasa schickt uns hier einen kleinen Gruß aus den ersten Vorbereitungen der Serie. "Endlich sind die Büros wieder offen und wir sind in der Vorproduktion von Staffel 5."



Neue Folgen bei Netflix: Was passiert bei Riverdale gerade?

Vorproduktion, das ist die eher mühsame Plackerei, die erledigt werden muss, bevor der echte Spaß losgehen kann. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Packen eines Koffers vor einer langen Reise. Die Showrunner fertigen Pläne an, damit die Dreharbeiten reibungslos verlaufen. Drehorten werden gebucht, Kostüme angefertigt, das Budget angepasst.

Es ist ein wichtiger Schritt für das Team. Aguirre-Sacasas Post ist auch ein Signal an die Fans: Es geht wieder los, die Lähmung hat ein Ende. Wie in anderen Branchen auch, muss das Riverdale-Team natürlich weiter mit Einschränkungen leben.

Staffel 5: Wann kommen die neuen Folgen Riverdale zu Netflix?

Riverdale: Infos zu Staffel 4 und 5

Das ändert allerdings nichts am Termin für Staffel 5. Der Riverdale-Sender The CW (in Deutschland bei Netflix) hat alle seine Serien verschoben, Riverdale geht nicht vor Januar 2021 weiter, also dann, wenn normalerweise die zweite Hälfte beginnt.

In den ersten 3 Folgen von Season 5 trudelt dann auch erstmal Staffel 4 aus, mit Abschlussball und allem drum und dran - das sollten wir eigentlich schon im Frühling sehen. Der Zeitsprung zwischen Staffel 4 und 5 ist bereits beschlossene Sache. Wenn es im nächsten Jahr also endlich losgeht, wir es also maximal spektakulär.

Podcast für Netflix-Nutzer: Warum sich Riverdale für jeden Serienfan lohnt

Die Teenie-Serie Riverdale läuft bei Netflix und hat ihre Höhen und Tiefen. In dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - sprechen wir darüber, warum sich das Dranbleiben (und Anfangen) lohnt.

Der eine ist Riverdale-Fan der ersten Stunde, die andere hat irgendwann abgebrochen. Jetzt möchte Andrea von Hendrik wissen, warum er mit jeder Staffel zu der Teenie-Serie zurückkehrt - aller Schwächen zum Trotz.



