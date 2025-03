Legendäre Horror-Reihe in der Krise: Der neue Saw-Film ist angeblich "komplett erledigt" und das ist der Grund

Eigentlich sollte Saw XI den Jigsaw-Killer dieses Jahr zurückbringen, doch neue Berichte deuten eine Krise hinter den Kulissen an, die den Film in Gefahr bringt.

Seit nun schon 21 Jahren locken die Saw-Filme ihr furchtloses Publikum in elaborierte Horror-Fallen. Nach der Wiederbelebung im von Fans positiv aufgenommenen Saw X war eine Fortsetzung sozusagen selbstverständlich. Saw XI wurde für 2024 angekündigt und dann … blieb es ruhig um den Jigsaw-Killer (Tobin Bell). Zunächst wurde der Starttermin in den September 2025 verschoben. Jetzt bestätigen mehrere Berichte, dass das Projekt aufgrund von Streitigkeiten hinter den Kulissen kriselt. Manchen Quellen zufolge wurde der Horror-Film sogar eingestampft. "Es ist komplett erledigt": Das ist über die Krise von Saw XI bekannt Den Anfang machte die gut vernetzte Horror-Seite Bloody Disgusting , die aus anonymen Quellen aus dem Umfeld der Produktion zitiert. Darin heißt es über die Planung von Saw XI: Es ist komplett erledigt. Es ist zu 100 Prozent vorbei. Fast ein Jahr schon. Demnach kriselt es beim 11. Saw-Film bereits seit Januar 2024, als es zum Streit im Produzententeam kam. Im Bericht heißt es: "Während ein Produzent versuchte, mit dem Film 'voranzukommen', stellte der andere 'Hindernisse' in den Weg, was die Produktion von Saw XI behinderte."

Der Drehbuchautor des Horror-Films bestätigt das Gerücht Das Branchenblatt Hollywood Reporter hat daraufhin mit Patrick Melton gesprochen, der gemeinsam mit Marcus Dunstan den Drehbuchentwurf für Saw XI verfasst hat. Was zunächst wie ein wildes Gerücht klingt, wird durch Melton gestützt, der laut eigenen Aussagen seit Mai 2024 nichts mehr bezüglich des Projekts gehört hat: Es ist auf Managementebene ins Stocken geraten. Es hat nichts mit dem Kreativen oder anderen Aspekten zu tun. Da spielen Dinge auf einer höheren Ebene eine Rolle. Melton fasst den Grund für die Verzögerungen bei Saw XI zusammen: Der Grund für die Verzögerung ist einfach, dass es interne Auseinandersetzungen zwischen den Produzenten und Lionsgate gibt. Sie können sich einfach nicht ganz auf eine gemeinsame Linie einigen. Derzeit gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zum Status von Saw XI und ob der Film wirklich abgesagt wurde. Der US-Starttermin im September 2025 scheint in jedem Fall unrealistisch zu sein, da der Film in der Planungsphase steckt und die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben. Die Krise kommt überraschend. Saw X startete 2023 mit den besten Kritiken, die die Horror-Reihe seit langem erhalten hatte, und spielte an den Kinokassen etwa das Zehnfache seines Budgets ein.