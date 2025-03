Final Destination 6 soll der längste Film der Reihe sein – und jetzt ist auch klar, wie hart er wirklich wird

Der neue Final Destination-Film wird sich in Sachen Härte nicht zurückhalten. Jetzt soll auch die Laufzeit bekannt sein, die Teil 6 zum längsten der Reihe machen würde.

Eine der kultigsten Horror-Reihen der letzten 25 Jahre meldet sich bald im Kino zurück. 14 Jahre nach Teil 5 kehrt das Final Destination-Franchise mit Final Destination 6: Bloodlines im Mai auf die große Leinwand zurück. Der erste Teaser-Trailer hat schon gezeigt, dass sich Fans wieder auf absurd-unterhaltsame und vor allem heftige Kettenreaktionstode freuen dürfen.

Jetzt ist auch bekannt, welche Altersfreigabe der neue Final Destination-Teil in den USA bekommen hat. Außerdem soll die Laufzeit feststehen, mit der Final Destination 6 einen Längenrekord aufstellen würde.

Final Destination 6 hat sein US-Rating und soll der längste Teil der Reihe sein

Vor kurzem wurde ein neues Poster zum sechsten Film der Reihe veröffentlicht, auf dem das R-Rating enthüllt ist:

Die US-Altersfreigabe wird durch "stark gewaltsame/grausige Unfälle und Sprache" begründet. Eine deutsche FSK-Freigabe ist noch nicht bekannt. Die letzten Final Destination-Teile waren überwiegend ab 16, teilweise aber auch erst ab 18 Jahren freigegeben.

Schaut hier noch den ersten Trailer zu Final Destination 6: Bloodlines:

Laut Collider hat das Irish Film Classification Office die Laufzeit von Final Destination 6: Bloodlines mit 109 Minuten angegeben. Damit wäre der Film der bisher längste der Reihe. Zum Vergleich die Laufzeiten der bisherigen Teile:

Wann startet Final Destination 6 im Kino?

In Final Destination 6: Bloodlines erlebt eine College-Studentin in einem wiederkehrenden Alptraum den Tod ihrer Familie. Um sie vor diesem Schicksal zu bewahren, setzt sie ein bekanntes Muster in Gang, durch das sich der Tod holen will, was ihm zusteht.

In Deutschland läuft der neue Teil der Horror-Reihe ab dem 15. Mai 2025 in den Kinos. Wenn ihr euch bis dahin nochmal auf das Franchise einstimmen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier könnt ihr Final Destination 1-5 zurzeit in der Flat streamen.