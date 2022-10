Legendäre Horror-Serie von Skandalregisseur ist zurück: Nach dem erstem Trailer hofft ihr, nie mehr ins Krankenhaus zu müssen

Über 20 Jahre nach Geister liefert Lars von Trier noch eine Staffel für sein Horror-Meisterwerk nach. Der erste Trailer zu Riget Exodus verspricht direkt puren Wahnsinn und bösen Spaß.

Mit Geister schuf Skandalregisseur Lars von Trier (Antichrist, The House That Jack Built) so etwas wie das dänische Twin Peaks. Die schräge Serie mischte schrulligen Krankenhaus-Alltag mit verstörendem Horror und wurde so zum Kult.

Nach 2 Staffeln aus den 90ern hat der Regisseur noch eine Fortsetzung gedreht. Die 3. Staffel namens Riget Exodus feierte 25 Jahre nach dem Ende von Geister beim Filmfestival in Venedig Premiere. Vor dem Start könnt ihr jetzt einen neuen Trailer schauen.

The Kingdom Exodus - S01 Trailer (English Subs) HD

Neue Lars von Trier-Serie konnte uns in Venedig schon überzeugen

In der neuen als Miniserie konzipierten Fortsetzung begibt sich die Schlafwandlerin Karen auf die Suche nach Antworten, um die Rätsel aus den ersten zwei Staffeln zu entschlüsseln. Schnell bricht im Reichskrankenhaus von Kophenhagen wieder die Hölle aus.



Unsere Chefredakteurin Lisa hat in Venedig alle Folgen von Riget Exodus am Stück geschaut. Sehr positiv angetan schreibt sie in ihrem Text unter anderem:

Wer die ersten beiden Staffeln von Geister nicht gesehen hat, wird sich in Riget Exodus zumindest auf der Horror-Seite der Geschichte sehr verloren vorkommen. Die gute Nachricht ist aber: Die Serie funktioniert auch so. Lars von Trier mit seinem Gespür für das Eklige schafft Bilder, die im Gedächtnis bleiben und eine irgendwie kohärente Story, die das Beste aus Stranger Things und Scrubs in sich vereint.

Die neue Serie hat ihrer Meinung nach aber auch ein Problem, das bei Lars von Trier nicht zum ersten Mal auftaucht:



Dieser Holzhammer-Versuch, aktuelle genderpolitische Diskussionen aufzugreifen, schließt nahtlos an das an, was schon an seinem Serienmörder-Film The House That Jack Built problematisch war: Gewalt an Frauen ist für von Trier einfach nur ein weiterer Witz, Unterhaltung, kein Problem, das eines gewissen Fingerspitzengefühls bedarf. Deswegen sind alle, die das als Problem benennen oder darauf bedacht sind, Übergrifflichkeit zu vermeiden, natürlich Idioten.

Der Streamingdienst MUBI bringt Riget Exodus ab dem 27. November. Zunächst aber nur in Nordamerika, Großbritannien, Irland, Lateinamerika, der Türkei und Indien. Infos zu einer deutschen Veröffentlichung stehen noch aus.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie findet ihr den neuen Trailer zu Lars von Triers Riget Exodus?