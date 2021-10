Marvel stellt das neue Avengers-Team auf Disney+ vor: Sogar der böse Doctor Strange ist dabei

Die 1. Staffel der neuen Marvel-Serie What If...? gipfelt mit der Vereinigung eines neuen Avengers-Teams. Hier erfahrt ihr, welche Superheld:innen dazugehören.

Das letzte Mal, dass sich die Avengers auf der großen Leinwand versammelt haben, liegt inzwischen über zwei Jahre zurück. Auf Disney+ hat sich dafür in der heutigen Folge von What If...? ein neues Team geformt, um die Welt zu retten. Im ersten Staffelfinale der Animationsserie müssen sich die Superheld:innen gegen Ultron verbünden.

Die 9. Folge der 1. Staffel von What If...? schließt damit an die vorherigen Ereignisse an. Nachdem wir in den letzten Wochen hauptsächlich alleinstehende Marvel-Abenteuer erlebt haben, laufen im Finale die einzelnen Geschichte zusammen. What If...? ist damit ähnlich strukturiert wie die erste Phase des Marvel Cinematic Universe.

Neues Avengers-Team stellt sich Ultron auf Disney+

In What If...? ist es allerdings nicht Nick Fury, der die Superheld:innen zusammentrommelt. Stattdessen beschließt der Watcher, dass es höchste Zeit ist, in die Geschehnisse einzugreifen und den Lauf der Geschichte zu lenken. Sein Avengers-Team hört auf den Namen Guardians of the Multiverse und setzt sich aus folgenden Figuren zusammen:

Captain Carter

Star-Lord T’Challa

Party-Thor

King Killmonger

Gamora

Strange Supreme

Hier könnt ihr Yves' Video-Recap zum What If...?-Finale schauen:

What If: Unspektakuläres Finale einer lahmen Serie | Folge 9 Recap

Besonders spannend ist, dass es sich bei bei der Gamora aus dem What If...?-Finale um eine Variante handelt, der es offenbar geglückt ist, sich gegen ihren Vater Thanos durchzusetzen und ihn zu besiegen. Dieser spannende Informationsfetzen könnte uns bereits verraten, was in der 2. Staffel von What If...? auf uns zukommt.

Brad Winderbaum, der als Executive Producer an der Entstehung der Marvel-Serie beteiligt ist, verriet bereits im August, dass die 1. Staffel um eine Episode gekürzt werden musste, die nun Teil der zweiten Runde ist. Bei dieser Episode könnte es sich um Gamoras alternatives Abenteuer im Marvel-Multiversum handeln.

Wie hat euch das Finale der 1. Staffel von What If...? gefallen?