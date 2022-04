Legendärer Batman-Star hat Lost-Hauptrolle abgelehnt – weil er lieber angeln gehen wollte

Anstelle von Matthew Fox war zuerst auch Batman-Star Michael Keaton als Jack für Lost im Gespräch. Der Schauspieler lehnte die Rolle aber aus einem klaren Grund ab.

Als Hauptfigur und Sympathieträger wurde Jack aus Lost stark durch die Performance von Matthew Fox geprägt. Wie so oft waren vor ihm aber auch noch andere Stars im Rennen um die Rolle in der Kultserie. Im Gespräch für Jack war zum Beispiel ein legendärer Batman-Darsteller, der die Rolle aber nach einer frühen Änderung der Figur ablehnte.

Batman-Star Michael Keaton wollte seine Freizeit nicht für Lost opfern

Wie unter anderem Comic Book Resources berichtet, wurde Michael Keaton von J.J. Abrams damals für die Jack-Rolle in Lost angefragt. Keaton war damals vor allem für Batman und Batmans Rückkehr berühmt, wobei seine Karriere Anfang der 2000er schon stärker abgeflacht war. Da Jack in der frühen Drehbuchfassung von Lost schon am Ende der Pilotfolge von dem Rauchmonster getötet und stattdessen Kate die Hauptfigur werden sollte, war Keaton zuerst an einer einmaligen Beteiligung an der Serie interessiert.

Die Macher:innen der Serie entschieden sich dann aber dazu, Jack selbst zu einer der wichtigsten Lost-Hauptfiguren zu machen und ließen ihn überleben. Für Keaton war diese Entwicklung der Grund, die Rolle abzulehnen. Wie The Mary Sue berichtet, soll Keaton seine Absage später mit dieser unterhaltsamen Begründung kommentiert haben:

Ich würde es nicht tun, wenn der Typ jede Woche in der Serie wäre. Jede Woche eine einstündige Serie … Ich habe Dinge zu tun, ich muss ein Leben führen. Wann würde ich angeln gehen?

Seine Freizeit hat Keaton damals wohl sehr ernst genommen. Als Schauspieler hat er in den 2000ern eher unauffällige Rollen gespielt oder gesprochen. Erst 2014 gelang ihm als Star im oscarprämierten Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit das große Comeback.

Podcast für Lost-Fans: Nach 10 Jahren ist die Kultserie immer noch einzigartig

In dieser Folge Streamgestöber blicken wir zum 10-jährigen Jubiläum des Lost-Finales auf die wegweisende Mysteryserie zurück, die in den 2000ern einen riesigen Sog entwickelte und bei Amazon Prime auch heute noch Rätselfans anspricht.

Esther, Andrea und Matthias diskutieren den Einfluss, denn Lost bis heute ausübt, blicken auf die besten Figuren und Momente zurück und sprechen natürlich auch über das kontroverse Ende, das seinerzeit die Zuschauer spaltete.



