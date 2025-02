Legendärer Batman-Star hatte Auftritt in The Big Bang Theory: Die Szene fiel ihm extrem schwer

In einer ganz besonderen Folge von The Big Bang Theory war ein Star aus dem Batman-Franchise persönlich anwesend. Dabei wurde sein Auftritt zur Herausforderung.

In der 200sten Episode von The Big Bang Theory erlebte das Publikum den Auftritt eines Stars, der Fans des Batman-Universums bekannt sein dürfte. Für den berühmten Darsteller geriet sein Auftritt in der Sitcom aber unerwartet schwer.

Batman-Hauptdarsteller Adam West in The Big Bang Theory

Wie Slash Film erklärt, luden die Macher von The Big Bang Theory für Staffel 9, Folge 17 (Lebe lang und in Frieden) Batman-Star Adam West ein. Es handelte sich um die 200. Episode der Sitcom.

Der Schauspieler spielte zwischen 1966 und 1968 in der komödiantisch angehauchten Serie Batman den Milliardär Bruce Wayne, der gelegentlich zwecks Rettung seiner Mitmenschen das Fledermaus-Kostüm anlegt.

Dabei verkörpert Adam West in seinem Sitcom-Gastauftritt keinen Geringeren als sich selbst. In The Big Bang Theory trifft er auf Sheldon Cooper und den Rest der Physiker-Clique, als diese ihn persönlich zu Sheldons Geburtstagsfeier einladen.

TBBT-Auftritt stellte neue Herausforderungen an West

Adam West ist durchaus vertraut mit Comedy. Das Tempo und besonders die zeitgemäßen popkulturellen Anspielungen der 2010er waren für den Schauspieler aber eine echte Herausforderung, wie er 2016 gegenüber Variety erklärte:

Der Rhythmus dieser und anderer Sitcoms ist, wie ich festgestellt habe, sehr formelhaft. Es funktioniert für sie. Und die Leute, die das schon seit einigen Jahren in der Serie machen, haben natürlich einen großen Vorteil gegenüber einem Typen, der gerade erst reinkommt.

Letztlich gelang es ihm, sich anzupassen:

Aber ich konnte die Rhythmen aufgreifen und sie wirklich an meine Art von Sprachmuster anpassen, an das, was sie von mir wollen. Denn ich spiele mich selbst, und das ist die schwierigste aller Rollen.

Die Sitcom dreht sich bekanntermaßen um vier Physiker, die eine große Vorliebe für Comics und Comic-Verfilmungen hegen – darunter natürlich auch Batman.

Dadurch sind auch häufige Anspielungen und Zitate aus den entsprechenden Comicbüchern, Serien und Filmen ein fester Bestandteil in der Welt von Sheldon, Leonard, Wolowitz und Raj.

Es macht also absolut Sinn für The Big Bang Theory, ihre 200. Folge mit einer echten Berühmtheit aus dem Superhelden-Universum von DC zu zelebrieren.