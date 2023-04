Leonardo DiCaprio & Martin Scorsese erobern Cannes 2023: Indiana Jones 5, der neue Johnny Depp-Film und mehr im Programm des Festivals

Der neue Film von Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, Indiana Jones 5 und mehr Highlights gehören zum Programm des Filmfestivals von Cannes 2023.

Im Mai wird ein südfranzösisches Küstenstädtchen wieder zum Hotspot der internationen Filmwelt. Dann finden zum 76. Mal die Filmfestspiele von Cannes statt, das bedeutendste Filmfestival der Welt. Heute hat die Festival-Leitung um Iris Knobloch und Thierry Frémaux das Programm des prestigeträchtigen Events bekannt gegeben. Das heißt dass diese Filme in Cannes zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio neben Indiana Jones in Cannes

Eröffnet wird das Festival von Jeanne du Barry der Regisseurin Maïwenn, in dem Johnny Depp zum ersten Mal seit 2020 wieder in einem Kinofilm zu sehen sein wird.

Martin Scorseses neues Epos Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ist ebenfalls Teil des Programms, läuft aber, genau wie der Eröffnungsfilm, außer Konkurrenz. Das bedeutet, der Film konkurriert nicht um die Goldene Palme. Dasselbe gilt für den Hollywood-Blockbuster Indiana Jones und das Rad des Schicksals mit Harrison Ford, der zum fünften Mal den Abenteuer-Archäologen Indy spielen wird.

10 Jahre nach seinem Sci-Fi-Meisterwerk kehrt Jonathan Glazer zurück

Im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes tummeln sich 2023 einige große und aufstrebende Namen. Jonathan Glazer kehrt 10 Jahre nach seinem Science-Fiction-Film Under the Skin mit dem Holocaust-Film The Zone of Interest zurück, in dem Sandra Hüller (Toni Erdmann) eine der Hauptrollen übernimmt.

Wes Andersons neuer Retro-Sci-Fi-Film Asteroid City mit Scarlett Johansson läuft im Wettbewerb, genau wie Perfect Days der deutschen Regie-Legende Wim Wenders. Wenders hat zusätzlich den 3D-Film Das Rauschen der Zeit über den Maler Anselm Kiefer in der Nebensektion Special Screenings. Der Amerikaner Todd Haynes (Carol) kehrt mit May December ebenso an die Croisette zurück, in dem Natalie Portman und Julianne Moore die Hauptrollen übernehmen.

Das Programm der 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes

Offizielle Auswahl - Wettbewerb

Diese Filme gehen ins Rennen um die großen Preise des Festivals, darunter die Goldene Palme für den Besten Spielfilm.

Club Zero von Jessica Hausner

von Jessica Hausner The Zone of Interest von Jonathan Glazer

von Jonathan Glazer Four Daughters von Kaouther Ben Hania

von Kaouther Ben Hania Fallen Leaves von Aki Kaurismäki

von Aki Kaurismäki Asteroid City von Wes Anderson

von Wes Anderson Anatomy of a Fall von Justine Triet

von Justine Triet Monster von Hirokazu Kore-eda

von Hirokazu Kore-eda The Sun of the Future von Nanni Moretti

von Nanni Moretti La Chimera von Alice Rohrwacher

von Alice Rohrwacher About Dry Grasses von Nuri Bilge Ceylan

von Nuri Bilge Ceylan L'été dernier von Catherine Breillat

von Catherine Breillat La Passion de Dodin Bouffant von Tranh Anh Hung

von Tranh Anh Hung Rapito von Marco Bellocchio

von Marco Bellocchio May/December von Todd Haynes

von Todd Haynes Firebrand von Karim Ainouz

von Karim Ainouz The Old Oak von Ken Loach

von Ken Loach Banel et Adama von Ramata-Toulayse Sy

von Ramata-Toulayse Sy Perfect Days von Wim Wenders

von Wim Wenders Youth von Wang Bing

Außer Konkurrenz

Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese

von Martin Scorsese The Idol von Sam Levinson

von Sam Levinson Cobweb von Kim Ji-woon

von Kim Ji-woon Indiana Jones und das Rad des Schicksals von James Mangold

von James Mangold Jeanne du Barry von Maïwenn (Eröffnungsfilm)



Un Certain Regard

The Delinquents von Rodrigo Moreno

von Rodrigo Moreno How to Have Sex von Manning Walker

von Manning Walker Goodbye Julia von Mohamed Kordofani

von Mohamed Kordofani The Buriti Flower von João Salaviza & Renée Nader Messora

von João Salaviza & Renée Nader Messora Simple Comme Sylvain von Monia Chokri

von Monia Chokri The Mother of All Lies von Asmae El Moudir

von Asmae El Moudir The Settler s von Felipe Gálvez

s von Felipe Gálvez The Breaking Ice von Anthony Chen

von Anthony Chen Omen von Baloji Tshiani

von Baloji Tshiani Rosalie von Stéphanie Di Giusto

von Stéphanie Di Giusto The New Boy von Warwick Thornton

von Warwick Thornton If Only I Could Hybernate von Zoljargal Purevdash

von Zoljargal Purevdash Hopeless von Kim Chang-hoon

von Kim Chang-hoon Terrestrial Verses von Ali Asgari und Alireza Khatami

von Ali Asgari und Alireza Khatami Rien à Perdre von Delphine Deloget

von Delphine Deloget Les Meutes von Kamal Lazraq

von Kamal Lazraq Le Regne Animal von Thomas Cailly

Cannes Premiere

Kubi von Takeshi Kitano

von Takeshi Kitano Bonnard , Pierre et Marthe von Martin Provost

, Pierre et Marthe von Martin Provost Le Temps D'aimer von Katell Quillévéré

von Katell Quillévéré Close Your Eyes von Victor Erice

Special Screenings

Das Rauschen der Zeit von Wim Wenders

von Wim Wenders Pictures of Ghosts von Kleber Mendonça Filho

von Kleber Mendonça Filho Occupied City von Steve McQueen

von Steve McQueen Man in Black von Wang Bing

Midnight Screenings

Acide von Just Philippot

von Just Philippot Omar Le Fraise von Elias Belkeddar

von Elias Belkeddar Kennedy von Anurag Kashyap

Sechs Regisseurinnen im Wettbewerb

Insgesamt fällt das Programm durch durch mehrere positive Eigenheiten auf. Mit sechs Frauen sind so viele weibliche Regisseure wie lange nicht mehr im Wettbewerb vertreten, darunter ist Catherine Breillat (Die schlafende Schöne), deren letzter Film ebenfalls schon zehn Jahre zurückliegt.

Außerdem zeigt die Auswahl insgesamt eine starke asiatische Präsenz mit Namen wie dem Japaner Takeshi Kitano, dem Vietnamesen Tranh Anh Hung, dem Inder Anurag Kashyap und dem Südkoreaner Kim Ji-woon. Gleichzeitig setzt das Programm nicht nur auf die alten Meister, sondern schenkt aufstrebenden Filmemachern wie Karim Ainouz (Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao), Justine Triet (Sybil) oder Debütantin Ramata-Toulayse Sy einen Platz im prominent besetzten Wettbewerb.

Die internationalen Filmfestspiele von Cannes finden dieses Jahr vom 16. bis zum 27. Mai 2023 statt. Der zweimalige Palmen-Gewinner Ruben Östlund (Triangle of Sadness) entscheidet dieses Jahr als Präsident der Jury mit über die Vergabe des Hauptpreises: der Goldenen Palme.

Moviepilot wird dieses Jahr wieder von der Croisette berichten und euch täglich die Highlights des Programms vorstellen.