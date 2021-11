Letzte Rettung für Vin Diesels Action-Reinfall: Dwayne Johnson muss unbedingt zu Fast & Furious zurückkehren

Ohne Dwayne Johnson hat die Fast & Furious-Reihe nach Teil 8 stark gelitten. Der Star sollte unbedingt auf Vin Diesels Friedensangebot eingehen und für Fast & Furious 10 zurückkehren.

Hinweis: Den folgenden Artikel haben wir bereits im Juli 2021 veröffentlicht und jetzt nochmal an die aktuelle Situation zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel angepasst.

Im heftigen Streit zwischen den Fast & Furious-Stars Vin Diesel und Dwayne Johnson gab es zuletzt eine spannende Wendung. Diesel hat seinem ehemaligen Co-Star ein Friedensangebot auf Instagram gemacht, um ihn für das kommende Finale Fast & Furious 10 zurückzuholen.

Seit Fast & Furious Five brachte The Rock erstmals tonnenweise neues Charisma in das Franchise, das sich mit dem fünften Teil neu erfunden hat. Nach Fast & Furious 8 hat der Star der Hauptreihe wegen des Streits bis jetzt den Rücken gekehrt. Ein folgenschwerer Fehler, der das Franchise meiner Meinung nach stark beschädigt hat.

Nach Fast & Furious 8 folgte mit Hobbs & Shaw ein Tiefpunkt

Durch den vorläufigen Ausstieg von Johnson wollte der Star das Franchise mit einem eigenen Spin-off vorantreiben, in dem er an der Seite von Jason Stathams Deckard Shaw spielt. Das Resultat Fast & Furious: Hobbs & Shaw spielte mit gut 700 Millionen Dollar zwar ordentlich Geld am Box Office ein. Im Vergleich zu den rund 1,2 Milliarden Dollar von Fast & Furious 8 blieb der Versuch allerdings deutlich hinter den Erwartungen des Studios zurück.

Schaut unser Video darüber, wie Fast & Furious 9 die ganze Reihe beschädigt hat:

Fast & The Furious 9 - Darum haben selbst Fans genug! | 5 Gründe, warum das Franchise leidet!

Wie immer hängen Box Office-Zahlen nicht automatisch mit der Qualität zusammen. Hobbs & Shaw markiert für mich aber auch als Film selbst einen Tiefpunkt und hat den Zusatztitel der Hauptreihe gar nicht verdient.

Ein Nichts an Handlung (muss einen F&F-Film nicht zwingend ruinieren) wird hier durch miserable Action ergänzt, die entweder durch grottiges CGI oder zerschnittene Choreographien zerstört wird. Auch die Chemie zwischen Dwayne Johnson und Jason Statham wirkte arg bemüht und kaum überzeugend.

Hier wurde schon klar, dass Hobbs nicht ohne die Hauptreihe funktioniert und seine Einbindung ins große Franchise so wichtig ist.

Fast & Furious 9 bringt die Hauptreihe nicht wieder in die Spur

Die längere Wartezeit wegen der Veröffentlichung von Hobbs & Shaw und der Verzögerung durch die Corona-Pandemie hat sich auf Fast & Furious 9 leider auch nicht positiv ausgewirkt. Obwohl Dwayne Johnson schon in Teil 8 keine umfassende Rolle mehr hatte, führt seine Abwesenheit im neusten Film zu einer mühsamen, zähen Neuausrichtung.

Schaut hier noch ein Behind-the-Scenes-Video zu Fast & Furious 9:

Fast and Furious 9 - Behind the Scenes 4 Second Shot (English)

Nach 8 Filmen erfahren wir, dass Vin Diesels Dom Toretto noch einen Bruder hat, der als Bösewicht des neuen Teils herhalten muss. Neben der fast schon spärlich gesäten Action verheddert sich Fast & Furious 9 dadurch ständig in Story-Ballast, der den fast 2,5 Stunden langen Blockbuster unnötig streckt und aufbläht. Selbst ein Handlungsstrang aus dem Leben der jungen Toretto-Brüder wird durch Rückblenden eingestreut.

Dwayne Johnson, der dem Franchise davor einen schnörkellosen, angenehm anspruchslosen Flow verliehen hat, hinterlässt im 9. Teil eine spürbare Lücke. Viel zu viel Zeit wird dafür verschwendet, die Abwesenheit des Stars mit John Cena auszugleichen.

Der soll einen neuen muskulösen Gegenpol für Vin Diesel bilden und praktisch als neuer Dwayne Johnson aufgebaut wird. Doch diesmal ist es die Hauptreihe, die nicht mehr ohne Hobbs funktioniert.

Dwayne Johnson muss Fast & Furious sein Charisma zurückgeben

Hobbs & Shaw und Fast & Furious 9 haben mir gezeigt, dass die Reihe unter der Trennung von Vin Diesel und Dwayne Johnson spürbar leidet. Dabei war es 2011 schon Johnson, der das Franchise mit seinem Charisma auf eine neue Ebene gehoben hat.

Seit Teil 8 ist Fast & Furious mittlerweile wie verflucht. Für mich gibt es dafür nur eine Lösung: Dwayne Johnson muss nach seinem DC-Muskelkrieg schnell zurückkehren und die Reihe wieder in die richtige Bahn lenken. Also bitte The Rock, melde dich möglichst schnell bei deinem großen Bruder Vin Diesel und begrab das Kriegsbeil!

