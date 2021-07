Vin Diesel gegen Thanos: Ikonische Szene aus Fast & Furious ist das beste Meme der Woche

Vin Diesel betont gerne und häufig ein bestimmtes Element der Fast & Furious-Reihe. Fans ziehen ihn jetzt damit auf, indem sie ihn per Meme etwa gegen Thanos antreten lassen.

Mit dem Weltraumtrip in Fast & Furious 9 scheint die Boliden-Reihe endgültig im Olymp des Action-Größenwahns angekommen zu sein. Doch selbst wenn Franchise-Papa Vin Diesel für die Fast & Furious-Zukunft noch weit absurdere Pläne hat, lässt sich die Essenz der Blockbuster für ihn doch auf ein simples Wort reduzieren: Familie.

Dabei geht es ihm nicht nur um einfache Blutsbande, sondern natürlich um den eisernen Zusammenhalt, der die Bleifuß-Crew um Dom (Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Brian (Paul Walker) und selbst Luke Hobbs (Dwayne Johnson) nach Reisen ans Ende der Welt wieder im Vorgarten bei BBQ und Corona-Bier vereinte. Diesel benutzt das Wort im F&F-Zusammenhang mittlerweile wie andere Leute Satzzeichen – und wird dafür jetzt von Fans als Meme durch den Kakao gezogen.

Vin Diesel kämpft gegen Thanos – mit der Macht der Fast & Furious-Familie

Dass Familie wichtig ist, soll außer Frage stehen. So oft, wie Diesel das Wort benutzt, scheint es für ihn und sein Figur Dom aber wie eine Allzweckwaffe zu funktionieren: Egal ob atomare U-Boote, Cyberterroristen oder dünne Weltraumluft, Familie kriegt jede Bedrohung klein. Kein Wunder also, dass Fans seine Obsession auf sämtliche Schlachtfelder der Filmgeschichte ausweiten – und ihn beispielsweise gegen Thanos antreten lassen.

"Thanos ist stark – aber nicht so stark wie die Familie", heißt es also, wenn sich Dom hier nur mit Schrotflinte und Familienbande gerüstet dem Marvel-Fiesling in den Weg stellt. Hätten Iron Man & Co das auch gewusst, wäre uns in Avengers: Endgame viel Zeitreise-Gedöns erspart geblieben.

Und auch ein weiterer Endkampf muss sich der Last der Familienkeule beugen: Wenn Obi-Wan seinen Ex-Schüler Anakin/Dom in Star Wars: Episode III jetzt mit "Es ist vorbei, Dom! Ich stehe deutlich über dir" belehren will, bekommt er nur "Ihr unterschätzt meine Familie!" zu hören. Er ist nicht der einzige, der den Wert der Familie erst noch lernen muss.

Ein anderer Fast & Furious-Fan hat Dom nämlich zum Teil der Ringgemeinschaft in Der Herr der Ringe: Die Gefährten gemacht. Und während Aragorn, Legolas und Gimli nur mickriges Fantasy-Kriegsgerät zu Frodos Unterstützung beisteuern, trumpft Diesels Figur mit der Familie auf: "Du hast mein Schwert! Und meinen Bogen! Und meine Axt! Und meine Familie!". Da musste selbst Sauron sicherlich erstmal blinzeln.

Selbst Godzilla vs. Kong ist vor Vin Diesels Fast & Furious-Familie nicht sicher

Der Dieselsche Familienwahn muss sich aber nicht erst durch die Film-Meilensteine der letzten 20 Jahre arbeiten, um die Lachmuskeln zu kitzeln: Selbst der Endgegner im taufrischen Godzilla vs. Kong wird davon kurzerhand auf den Monsterfriedhof geschickt.

"Vorsicht, er ist zu mächtig!", wirft die ignorante Echse Dom noch zu, der aber weiß: "Nicht so mächtig wie die Familie!" Wozu er dann noch die Schrotflinte braucht, kann er vielleicht beim nächsten BBQ erklären.

Allein orthografischen Erklärungsbedarf gibt es auch im nächsten Beispiel, wenn sich Dom als Superman gegenüber Lois Lane ("Wofür steht das S?") nur erläutert: "Für Familie". Gerade in diesen großen Zusammenhängen, wo sonst Übermenschen auf Superfieslinge treffen, wirkt das Familien-Argument einfach wunderbar überzogen. Dabei hat es eigentlich einen ernsten Kern.

Die Vin Diesel-Memes deuten auf Fan-Kritik an Fast & Furious hin

Denn auch wenn es sich bei den Memes zu 90% um harmlosen Fan-Spaß handeln dürfte, liegt ihnen irgendwo doch eine ernsthafte Kritik der Action-Reihe zugrunde.

Fast & Furious hat sich nämlich mittlerweile weit von seinem intimen Fokus auf eine Rennfahrer-Bande entfernt. An die Stelle von Viertelmeilenrennen sind Spionage-Action und James Bond-Storys mit U-Booten und Flugzeugen getreten. Wenn Diesel diesen ganzen Bombast immer wieder auf die Familienwerte herunterdampfen will, wirkt das bei all dem Bombast für viele wohl etwas aufgesetzt.

Vin Diesel macht Mörder der Fast & Furious-Familie zu Helden

© Universal Pictures Verteidigen die Familie: Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez)

Für eine weiterführende Story haben sich die Fast & Furious-Produzenten außerdem etwa entschlossen, mit Deckard Shaw (Jason Statham) den Mörder der beliebten Han-Figur (Sung Kang) zum Helden zu machen. Da fragen sich Fans berechtigterweise, wie wichtig Diesel die Boliden-Familie wirklich ist.

Han kehrt zurück: Alle Infos zu Fast & Furious 9 mit Vin Diesel

Die dürfen sich allerdings ab dem Fast & Furious 9-Kinostart am 15. Juli 2021 auch über Hans Auferstehung freuen. Und vielleicht ist Story-Integrität auch nicht mehr so wichtig, wenn man ins Weltall fliegt. Nach Diesels Willen kann offenbar jeder zurückkehren - in den Schoß der Familie.

