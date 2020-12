Letzter großer Netflix-Fim für 2020: So gut ist der Sci-Blockbuster The Midnight Sky

Zum Ende des Jahres haut Netflix den Sci-Fi-Kracher The Midnight Sky raus. George Clooneys erster Film seit Ewigkeiten erhält okaye Kritiken - und einen fetten Trailer.

Mindestens einen Blockbuster bekommen wir dieses Jahr noch - und sogar einen, der sich gewaschen hat. 7 Jahre nach Gravity wagt sich Superstar George Clooney erneut in ein Weltraum-Abenteuer. Zu The Midnight Sky gibt es jetzt einen neuen Trailer, der aussieht, als könnte er den Sci-Fi-Space-Film neu erfinden.

Die ersten Kritiken fallen aber gemischt aus. Erfahrt hier, warum das Sci-Fi-Monstrum von Netflix gleichzeitig positiv und enttäuscht aufgenommen wird.

The Midnight Sky bei Netflix: Der epische neue Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer

Seit gestern dürfen Kritiker/innen ihre Eindrücke zu The Midnight Sky von und mit George Clooney kundtun. Die Bewertungen gehen in verschiedene Richtungen. Das simpelste Fazit: The Midnight Sky ist nicht der Sci-Fi-Diamant, den du nach den Trailern erwarten würdest.

Denn immerhin kehrte George Clooney für das Projekt aus seinem Hollywood-Exil zurück. Die Story beruht auf einem Sci-Fi-Bestseller und auch die übrige Besetzung mit Felicity Jones, David Oyelowo und Kyle Chandler kann sich sehen lassen. Die Zeichen stehen auf Hype, auch weil die Ansätze an die größten Spacefilme der letzten Jahre erinnern. Aber, so schreibt Leah Greenblatt für Enterntainment Weekly ;

Der Film fühlt sich häufig weniger wie eine eigenständige Erzählung an, und vielmehr wie ein Gemenge aus Filmen wie Der Marsianer, Gravity, Interstellar, Ad Astra und all die anderen, die vor ihm kamen. Eine weitere ausschweifende Geschichte über einsame Astronauten und Kondensstreifen im Kosmos.

Unser Gespür ist also richtig, wenn wir einen Nachfolger von Gravity erwarten. Aber vielleicht hat sich The Midnight Sky zu sehr von seinen Vorgängern inspirieren lassen.

Ganz kurz: Darum geht es im Science-Fiction-Film The Midnight Sky

Die Erde ist in dieser Zukunft praktisch unbewohnbar.

Im Mittelpunkt der postapokalyptischen Geschichte steht Augustine (George Clooney), ein Wissenschaftler in der Arktis, der versucht, die Astronautin Sully (Felicity Jones) und ihre Crew auf dem Raumschiff Aether zu erreichen.

Er will sie daran zu hindern, nach Hause zurückzukehren, wo sie eine globale Katastrophe vorfinden würden.

Gleichzeitig ist die Aether aber Augustines einzige Chance auf ein neues Leben.

Augustine und seine Tochter müssen von der Aether-Crew von der toten Erde gerettet werden ...

... um auf einen der entdeckten, lebensfreundlichen Planeten umzuziehen.

Alle weiteren Infos zu The Midnight Sky

Das ist wahnsinnig viel für einen einzigen Film. Wer diese Ideen und Ansätze anständig verknüpfen kann, schafft mit ziemlicher Sicherheit ein Meisterwerk. Wer das nicht kann, muss sich mit überambitioniertem, überladenen Durchschnitt begnügen.

Bald bei Netflix: Warum The Midnight Sci-Fi-Bombast ist - und gleichzeitig enttäuscht

So klingt auch Owen Gleibermans Einschätzung für Variety :

Einige Zuschauende werden berührt sein. Für mich allerdings beweist The Midnight Sky nur, dass selbst ein Film, der nach den Sternen greift, mit leeren Händen zurückkehren kann.

Das ist eine poetische Umschreibung für: "Da hat sich jemand ordentlich verhoben."

Der Film versagt darin, seine - reizvollen - Elemente zu verbinden, wie auch Peter Bradshaw für The Guardian feststellt:

Es ist ein Puzzle. Der Film schwebt wie betäubt zwischen zwei Situationen [Weltraum und Erde], die sich gegenseitig von der Gefahr des Anderen ablenken lassen.

Was nicht bedeutet, dass wir hier nicht zumindest einen guten Sci-Fi-Film bekommen, der durchaus zu begeistern weiß. So schreibt Pete Hammond für Deadline :

Clooney übereilt die Action nicht, was ein bewusst getimtes Abenteuer erschafft, aber eines, dass die Mühe wert ist, die man in es steckt. Es ist außergewöhnlich.

Bei aller Kritik gibt es also Gründe, sich auf The Midnight Sky zu freuen - und wenn es nur wegen George Clooneys Comeback ist. Am 23. Dezember 2020 startet der Film bei Netflix.

