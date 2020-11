Netflix im Dezember: Neues Sci-Fi-Highlight, Oscar-Kandidat und Keanu Reeves-Action

Die letzte Netflix-Übersicht des Jahres schickt George Clooney in eine Katastrophe. Ihr seht außerdem Maze Runner 3 und massenhaft Serien. Das ist der Dezember 2020.

Ein Großteil des Netflix-Angebots für den Dezember ist schon bekannt. Der kommende Weihnachtsmonat sieht gut aus und hat vor allem für Genre-Fans viel in petto. George Clooney stürzt kurz vor den Feiertagen in sein nächsten Science-Fiction-Abenteuer nach Gravity. The Midnight Sky ist der letzte große Netflix-Film des Jahres.

Schon zu Beginn des Monats könnt ihr den Abschluss der Maze Runner-Trilogie streamen: Die Auserwählten in der Todeszone. Außerdem startet Mitte des Monats Vikings mit neuen Folgen in seine letzte Runde.

Der Trailer zum neuen Science-Fiction-Kracher bei Netflix

Alle neuen Filme bei Netflix im November

Sci-Fi



Action



Drama



Comedy



Für Kinder

1. Dezember: Angelas Weihnachtswunsch

5. Dezember: Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer

8. Dezember: Spirit - Wild und frei: Mitmach-Film

9. Dezember: Ballerina

Doku

1. Dezember: Weihnachtsfilme - Das waren unsere Festtage

Alle neuen Serien im November bei Netflix

Neue Comedy bei Netflix

2. Dezember: Hazel Brugger: Tropical

2. Dezember: Ari Eldjárn: Pardon my Icelandic

Hinweis: Das Angebot ist noch vorläufig, die Starts haben wir der Vorschau-Rubrik in der App entnommen sowie eigener Recherche. Wir aktualisieren diesen Artikel um weitere Zugänge, sobald Netflix sie mit der ordentlichen Pressemitteilung ankündigt.

Netflix-Serien-Tipp im Podcast: Das brutale History-Epos Barbaren

Mit Barbaren ist die erste große deutsche Historienserie zu Netflix gekommen. Ob sie den Titel "deutsches Vikings" verdient hat und was sie einzigartig macht, diskutieren Andrea, Esther und Ines in dieser Streamgestöber-Folge des Moviepilot-Podcasts.

Wie sexy Latein sein kann und wie viel Dreck eigentlich ins Gesicht eines Barbaren gehört, könnt ihr hier genauso erfahren wie die Beleuchtung der historischen Hintergründe.