Jurassic World 3 bringt absolute Kultfigur aus dem Original zurück

Dodgson! Dodgson! Wir haben Dodgson hier! Jurassic World 3: Dominion bringt mit Lewis Dodgson eine weitere Figur aus dem Original zurück. Dieses Mal übernimmt aber ein anderer Schauspieler die Rolle.

Auch Jurassic World 3: Dominion kehrt langsam, aber sicher aus dem Corona-Lockdown zurück. Zuletzt berichteten wir von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen am Set, die ein zusätzliches Budget von fünf Millionen US-Dollar verschlingen sollen. Nun dürfen wir uns über die Rückkehr einer weiteren Figur aus dem ersten Jurassic Park-Film freuen, der zuvor ebenfalls in Michael Crichtons Romanvorlage auftauchte.

Die Rede ist von Lewis Dodgson, der in Steven Spielbergs Jurassic Park zwar nur eine kleine, dafür umso ikonischere Rolle hat. Gleich in den ersten Minuten des Films tritt er in Erscheinung, um Dennis Nedry (Wayne Knight) die Rasierschaumdose zu übergeben, mit der er die Dinosaurier-Embryos von der Isla Nublar schmuggeln soll. Laut Collider werden wir Dodgson in Jurassic World 3: Dominion wieder sehen.

Dodgson mischt die Handlung von Jurassic World 3 auf

Falls ihr gerade auf dem Schlauch steht und euch nicht an den legendären Dodgson-Auftritt im ersten Jurassic World-Film erinnert: Nachfolgend haben wir den entscheidenden Moment nochmal für euch eingebunden, der sich Internet vor allem aufgrund seines nahezu unerschöpflichen Meme-Potentials großer Beliebtheit erfreut.

Gespielt wird Lewis Dodgson dieses Mal von Campbell Scott, den ihr zum Beispiel als Richard Parker aus den Amazing Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield kennt. Cameron Thor, der die Rolle ursprünglich zum Leben erweckte, kehrt nicht zurück. Das hat auch einen Grund: Im Jahr 2016 wurde er zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er zuvor eine 13-Jährige sexuell belästigt hatte.

Unklar ist, wie Regisseur Colin Trevorrow und Co-Autorin Emily Carmichael die Figur in die Handlung einbringen. Obwohl Lewis Dodgson auch in Michael Crichtons Fortsetzungsroman Vergessene Welt eine wichtige Rolle einnahm, tauchte er in den Filmen nach seinem kurzen Auftritt im Original nie wieder auf. Ausgehend von dem Collider-Bericht ist er nun aber zum CEO von Biosyn Genetics aufgestiegen.

Darüber hinaus dürfen wir uns in Jurassic World 3: Dominion über die Rückkehr von Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm freuen. Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum unterstützen damit den neuen Cast rund um Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Für Jeff Goldblum ist es bereits der zweite Auftritt in der Jurassic World-Trilogie: Schon in Jurassic World 2: Das gefallene Königreich war er kurz zu sehen.

Jurassic World 3: Dominion startet am 10. Juni 2021 in den deutschen Kinos.

