Bald ist es so weit: Jurassic World 3-Regisseur teast ersten Trailer zum Dino-Spektakel

Seit einer gefühlten Ewigkeit warten wir auf den ersten Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. Ein neuer Post des Regisseurs deutet endlich Erleichterung an.

Vor fast genau vier Jahren wurde Jurassic World 3 angekündigt, damals noch mit einem Kinostart im Sommer 2021. Daraus wurde bekanntlich wegen der Coronavirus-Pandemie nichts. Und so warten wir seitdem vergeblich auf Ausschnitte aus dem Dinosaurier-Blockbuster. Denn obwohl Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter bereits im Juni im Kino startet, gibt es bislang keinen Trailer, ja nicht einmal einen Clip aus dem Blockbuster (der Prolog gehört nämlich nicht zum Film). Das könnte sich in den nächsten Tagen ändern.

Jurassic World 3: Colin Trevorrow teast etwas in neuem Bild (wahrscheinlich den Trailer)

In einem Instagram-Post hat der Regisseur und Co-Autor des Sequels, Colin Trevorrow ein vielsagendes Bild mit diesem Status gepostet:

Es wird nicht mehr lange dauern.

Zu sehen ist ein elektronisches Schloss mit Tastenfeld, vermutlich für einen der Zäune der Dino-Gehege oder einen Käfig für den Transport. Statt "Safe", also sicher, leuchtet "unsafe" rot auf. Trevorrow lässt, wenn man so will, die Dinos los. Aber seht selbst:

Unter dem Post schließen sich Alan Grant-Darsteller Sam Neill und Neuzugang DeWanda Wise dem Instagram-Trommelwirbel an: Die Uhr tickt. Aber bis wann?

Wann kommt der Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter?

Dass es sich hier um einen gemeinschaftlichen Trailer-Tease handelt, ist naheliegend. Ein guter Rahmen dafür wäre der Super Bowl am kommenden Sonntag. Zum Finale der amerikanischen Football-Saison werden traditionell Trailer in den Werbepausen geschaltet. Der erste Trailer für Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter könnte also schon in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar veröffentlicht werden.

Denkbar wäre aber auch eine Veröffentlichung kurz davor, um im Trailer-Schwall nicht unterzugehen. Immerhin wird sich Jurassic World 3 in direkter Konkurrenz mit dem Teaser-Trailer für die Herr der Ringe-Serie befinden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Wann kommt Ein neues Zeitalter im Kino?

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter (OT.: Dominion) kommt am 9. Juni 2022 im Kino. Der Film startet also fast genau vier Jahre nach Das gefallene Königreich.

Neben Sam Neill kehren auch Jeff Goldblum und Laura Dern aus dem Original Jurassic Park zurück. Auf Chris Pratt und Bryce Dallas Howard müsst ihr natürlich auch nicht verzichten.

