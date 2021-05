Loki durchbricht neue Marvel-Tradition, dabei hatten wir uns gerade an die MCU-Freitage gewöhnt

Die nächste Marvel-Serie bei Disney+ startet früher und weicht ab von den Regeln die WandaVision etablierte. Wir müssen uns mal wieder umgewöhnen. Puh, wie anstrengend.

Na toll: Loki bringt den Marvel-Kalender durcheinander. Die MCU-Serie über den liebenswürdigen Avengers-Schurken zieht ihren Start vor und durchbricht damit eine Marvel-Tradition, die nun nur ein halbes Jahr hielt.

WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier verwandelten den Freitag in den letzten Monaten stets in einen Marvel-Festtag für die Fans. Damit ist Schluss.

Wann kommt die neue MCU-Serie zu Disney+?

Der neue Start von Loki liegt jetzt auf dem 9. Juni 2021. Ja, das ist ein Mittwoch. "Mittwoch ist der neue Freitag", sagt Loki-Darsteller Tom Hiddleston in seinem knuffigen Ankündigungsvideo und stellt damit klar, dass nicht nur die erste Loki-Episode Mitte der Woche bei Disney+ laufen wird, sondern auch alle darauf folgenden. Damit ist der Start genau 5 Wochen hin. (Mehr zum Marvel-Fahrplan: Alle MCU-Filme in Phase 4)

Seht hier das charmante Ankündigungsvideo zur Loki-Verschiebung

Loki - Ankündigung

Worum geht es in Loki?

Die Marvel-Serie handelt natürlich vom Gott des Schabernacks und Thors Adoptivbruder Loki Laufeyson. Die Handlung spielt nach den Ereignissen aus Avengers 4: Endgame. Obwohl Loki bereits zu Beginn von Avengers 3: Infinity War von Thanos höchstpersönlich getötet wurde, kehrt Loki in seiner Solo-Serie zurück.

Wie das möglich ist? In Endgame konnte der Loki aus dem Jahr 2012 durch die Zeitreisen der Avengers den als Tesserakt bekannten Infinity Stein in die Hände bekommen. Zuletzt sahen wir, wie er mit diesem verschwand.

Podcast für Marvel-Fans: Ist WandaVision besser als die MCU-Filme?

Die Marvel-Serie WandaVision wurde so lang und intensiv diskutiert wie kaum ein anderes Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um die Besonderheiten der Serie.

Was unterscheidet WandaVision von anderen Marvel-Projekten? Wo liegen die Stärken und Schwächen der 9 Episoden langen Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany? Und ist sie vielleicht sogar besser als die Kinofilme aus dem MCU?

