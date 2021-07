Loki Staffel 2: Wann & wie geht’s mit dem Multiversums-Wahnsinn von Marvel weiter?

Das Finale der Marvel-Serie Loki stellt nicht nur die Weichen für eine Fortsetzung, sondern bestätigt diese auch offiziell. Aber wann und wie geht es mit Loki Staffel 2 weiter?

Die MCU-Serie Loki geizt im Finale nicht mit großen Enthüllungen, die radikale Auswirkungen auf die Zukunft des Marvel Cinematic Universe haben. Aber die größte Überraschung kommt ganz am Schluss. Die Geschichte von Loki Laufeyson (Tom Hiddleston) ist noch nicht zu Ende. Denn: eine 2. Staffel von Loki kommt.

Wann wir Staffel 2 auf Disney+ erwarten können und wie es mit dem Gott des Schabernacks nach dem Ende von Folge 6 weitergeht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Folge 6 der Marvel-Serie enthüllt: Loki kehrt in 2. Staffel zurück

Das ungewöhnliche Finale der Marvel-Serie bricht mit der großen MCU-Tradition der Post-Credit-Szenen. Statt eines kurzen Teasers am Ende der Abspanns, der Verbindungen zu kommenden Projekten knüpft, erwartet uns eine Riesen-Überraschung:

Nach den Credits enthüllt Folge 6 kurz und knackig: Loki kehrt in Staffel 2 zurück.

© Marvel Studios Loki Staffel 2

Damit folgt endlich eine offizielle Bestätigung, nachdem sich in den vergangenen Monaten bereits Meldungen über die Planung einer 2. Staffel häuften. So berichtete Production Weekly schon im November 2020 über die geplante Produktion der 2. Staffel, die unter dem Arbeitstitel Architect gedreht werden soll.

Im Januar 2021 berichtete Deadline zudem, dass Autor Michael Waldron im Rahmen seines neuen Disney-Deals auch an der Entwicklung der Loki-Fortsetzung beteiligt sein soll.

Der Rick and Morty-Produzent war neben seiner Tätigkeit als Headautor von Loki auch am Drehbuch zum 2022 startenden MCU-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness beteiligt. Außerdem schreibt er das Drehbuch für einen neuen Star Wars-Film, der von Kevin Feige entwickelt wird.

Wann startet Loki Staffel 2 auf Disney+?

Ein offizielles Startdatum für die 2. Staffel von Loki gibt es bislang noch nicht. Laut Production Weekly soll die neue Staffel im Januar 2022 in Produktion gehen. Aufgrund des großen Erfolges der Serie könnten Marvel und Disney die Arbeiten an Staffel 2 auch schon früher beginnen lassen.

Sollten die Dreharbeiten zur Fortsetzung tatsächlich Anfang 2022 beginnen, dann könnte uns Loki Staffel 2 bereits Ende 2022 auf Disney+ erwarten. Diese wird voraussichtlich erneut aus sechs Episoden bestehen.

Mehr zum Loki-Finale: Das wahre TVA-Mastermind und das Marvel-Multiversum

ER steckt hinter allem und das Multiverse geht los | Loki Folge 6 Recap

Das Finale von Staffel 1 legt eine überraschende Verbindung zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania nahe (mehr dazu weiter unten). Dieser soll am 17. Februar 2023 in den Kinos starten. Sollte Loki Staffel 2 an diesen anknüpfen, dann könnte die Fortsetzung auch erst nach Ant-Man 3 im Frühjahr 2023 bei Disney+ starten.



Loki, Kang und das Multiversum: So kann es in Staffel 2 weitergehen

Achtung, Spoiler zu Loki: Im Finale von Loki ist es endlich geschehen. Das Marvel-Multiversum eskaliert. Sylvie (Sophia Di Martino) hat den mysteriösen Zeithüter namens Jener der bleibt (Jonathan Majors) getötet und damit das größte aller Nexus-Ereignisse ausgelöst. Der Wahre Zeitstrahl ist nur noch eine von unzähligen Realitäten, die jeweils eine große Gefahr beheimaten.

© Marvel Studios Das Marvel Multiversum

Der Mann hinter der Time Variance Authority ist nämlich niemand Geringeres als Nathaniel Richards aka Kang der Eroberer aka Immortus. Der Zeitreise-Bösewicht aus den Marvel-Comics erklärt kurz vor seinem Tod, dass unzählige Varianten von ihm existieren, die jeweils andere Realitäten erobern wollen. Und nun gibt es niemanden mehr, der sie aufhält.

Loki trifft in Staffel 2 auf neue Varianten:

Nachdem Staffel 1 uns kuriose Varianten von Loki präsentierte, könnte Staffel 2 nun neben einer Reihe neuer Versionen auch mehrere Kang-Varianten vorstellen, die besiegt bzw. gestutzt werden müssen, um wieder Ordnung in das Marvel-Multiversum zu bringen und einen erneuten multiversalen Krieg zu verhindern.

Loki (Tom Hiddleston) und Sylvie trennten sich im Finale. Sie schickte ihn (wohl unbeabsichtigt) in eine alternative Realität, in der die TVA offiziell von Nathaniel Richards geführt wird und niemand Loki zu kennen scheint.

© Marvel Comics / Marvel Studios Kang der Eroberer

In Staffel 2 muss Loki einen Weg aus dieser misslichen Lage finden. Es ist abzusehen, dass der Gott und die Göttin des Schabernacks wieder zusammenfinden und das erschaffene Chaos gemeinsam bereinigen müssen.

Loki Staffel 2: Wo, wann und wer ist Ravonna Renslayer?

Eine weitere offene Frage aus Staffel 1 ist der Verbleib von Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Zuletzt wurde enthüllt, dass auch sie eine Variante mit gelöschten Erinnerungen und in Wahrheit eine Lehrerin namens Rebecca Tourminet ist.

Nachdem sie durch ein Portal verschwindet, um sich "auf die Suche nach dem freien Willen" zu begeben, taucht sie nicht mehr auf. Staffel 2 könnte Ravonnas Charakter näher erforschen. Denn in den Marvel-Comics führt sie eine tragische On-Off-Beziehung mit Kang dem Eroberer.

Was erwartet ihr von der 2. Staffel Loki?