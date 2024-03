LOL Staffel 5 ist jetzt bei Amazon Prime – und Fans des Bully-Hits dürfen sich auf noch mehr freuen

Die 5. Staffel von Amazons Comedy-Hit LOL: Last One Laughing startet heute im Prime-Abo. Fans der Show dürfen sich dieses Jahr noch auf ein Special freuen.

Das Warten für LOL: Last One Laughing-Fans hat ein Ende. Ab heute ist der Auftakt der 5. Staffel des Comedy-Hits mit Michael "Bully" Herbig bei Amazon Prime im Streaming-Abo verfügbar. Zum Start gibt es wie gewohnt die ersten zwei Folgen, der Rest folgt im Wochentakt.

Zu den 10 neuen Stars der aktuellen Staffel gehören unter anderem Legende Otto Waalkes und der deutsche Schauspiel-Star Elyas M'Barek. Fans dürfen sich 2024 außerdem noch auf ein LOL-Special freuen.

Diese Stars dürfen in der 5. Staffel LOL nicht lachen

Neben Otto Waalkes, der ein großer Sieg-Favorit des Amazon-Formats ist, und Elyas M'Barek zählen diese Stars und bekannten Gesichter zur Besetzung der 5. Staffel LOL bei Prime:

Amazon Die Besetzung von LOL Staffel 5

2024 erscheint auch noch eine LOL-Spezialausgabe

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Schon 2023 wurde die Hauptstaffel von LOL durch ein Special ergänzt. Im Dezember erschien ein Weihnachts-Special, das aus drei statt sechs Episoden bestand. Für dieses Jahr wurde eine weitere Sonderausgabe angekündigt. Vermutlich irgendwann im Oktober bekommen Fans ein Halloween-Special von LOL , dasstehen wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkungen.