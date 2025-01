Love is Blind: Germany – Diese Paare haben im Finale geheiratet

Love is Blind: Germany schlug auf Netflix ein wie eine Bombe. Jetzt lief das große Finale der Realityshow und wie immer gab es reichlich Drama: Wer hat wirklich geheiratet und wer ließ seine Hochzeit in der letzten Sekunde platzen? Wir verraten es euch.

Zwischen Traumhochzeit und Trennung: Bei Love Is Blind: Germany geht es darum, innerhalb von kürzester Zeit den Traumpartner fürs Leben zu finden. Nur wer auf die eigene Intuition hört und dem Herzen folgt, kann bei dem gewagten Experiment Erfolg haben. Jetzt stand das große Finale der Netflix-Show an – und wie erwartet gab es Tränen, Drama und gebrochene Herzen im Überfluss. Wir verraten euch, welche Paare sich das Ja-Wort gegeben haben und welche Paare vor dem Altar für schockierte Gesichter gesorgt haben.

Bitteres Liebes-Aus im Finale: Fast alle Paare haben sich vor dem Traualtar getrennt

Hanni & Daniel

Daniel fand seine Hanni von Anfang an zum Anbeißen; diese machte aber trotz großer Gefühle immer wieder deutlich, dass sie länger braucht, um eine intensive Verbindung einzugehen. So hat sie zum Beispiel gestanden, dass sie noch in keiner ihrer Beziehungen "Ich liebe dich" gesagt habe. Direkt zu Beginn von Folge 9 dann der große Schock: Vor dem Altar lässt Hanni ihren Daniel sitzen, obwohl dieser bis über beide Ohren verliebt ist: "Trotzdem hab ich das Gefühl, dass die Zeit für uns zu kurz war, um uns wirklich ein Ja zu geben." Als Daniel diese Abfuhr bekommt, brechen bei ihm alle Dämme und er stürmt vom Altar. Beim Interview gibt er zu, dass er "Ja" zu Hanni gesagt hätte. Beide haben aber noch tiefe Gefühle füreinander.

Sally & Medina

Die beiden hatten einen holprigen Start in der Show. Trotz großer Gefühle kam es beim ersten Kennenlernen zum Drama: Medina hatte seiner Angebeteten einen Antrag gemacht, als aber Sally wurde es direkt zu viel. Sie nahm Reißaus, aber kurze Zeit später setzten die beiden das Experiment gemeinsam fort. Letztlich hat es doch noch gefunkt und trotz kleinerer Differenzen ging es ab an den Traualtar. Leider gibt es kein Happy End: Sally gesteht vor dem Altar, dass sie sich noch keine Ehe vorstellen könne: "So gerne ich heute 'Ja' sagen würde, reicht es heute nicht." Das Thema Hochzeit sei aber nicht vom Tisch, beide wollen nur darauf warten, bis es sich wirklich richtig anfühlt. Medina drückt es beinahe poetisch aus: "Das ist nur das Finale für das Experiment, aber nicht für uns."

Alina & Ilias

Oje, wo soll man bei diesem Paar nur anfangen? Alina und Ilias haben in der Show eine Achterbahn der Gefühle hinter sich. Denn Ilias schwankte zwischen zwei Frauen, die es ihm beide auf höchst unterschiedliche Weise angetan haben: Hanni und Alina. Als Hanni sich in den Kabinen gegen Ilias entschied, fokussierte dieser sich auf Alina, doch in Griechenland stand dann das große Kennenlernen aller Kandidat:innen an: Hier wurde deutlich, dass Ilias Hanni extrem attraktiv findet. Als Alina ihm ein Ultimatum stellt, besinnt er sich aber auf sie. Bei der Hochzeit gibt es für das Paar freudige Nachrichten: Alina sagt als erste Frau des Experiments "Ja!". Auch Ilias willigt in die Ehe ein: "Ich war mir noch nie sicherer, das Richtige zu tun."

Love is Blind: Germany - Dann kommt das große Wiedersehen

Am Sonntag, dem 19.01.2025, wird es auf Netflix das große Wiedersehen von Love is Blind: Germany geben. Sind Alina und Ilias noch verheiratet und werden die anderen privat doch noch Hochzeitspläne schmieden? Dort werden wir es erfahren.