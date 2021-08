Lucifer Staffel 6: Erster Trailer enthüllt ein teuflisch apokalyptisches Finale

Bald feiert Lucifer mit dem Start der 6. Staffel das große Finale. Der erste Trailer zeigt nun, wie herrlich unterhaltsam der große Teufels-Showdown wird.

Lucifer-Fans müssen stark sein: Die Fantasy-Serie um den Teufel (Tom Ellis) und sein Herzblatt Chloe Decker (Lauren German) wird bald definitiv zu Ende gehen. Doch die Vorfreude erreicht nun noch einmal luftige Höhen. Nachdem kürzlich erst eine ganze Flut an Lucifer-Bildern von Staffel 6 auf Fans einprasselte, gibt es jetzt den ersten Netflix-Trailer zu bestaunen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Lucifer Staffel 6 an:

Lucifer Staffel 6 - Trailer (English) HD

Was passiert in der 6. Staffel Lucifer?

Welche neuen Storylines genau die Fans in den finalen Folgen erwarten, ist bisher noch nicht bekannt. Klar ist: Lucifer hat den Posten als Gott angetreten, Chloe hat ihren Job als Polizistin an den Nagel gehängt. Und wenn es nach dem frischen Trailer geht, steht der Weltuntergang (wie so oft) kurz bevor.

Wann startet Lucifer Staffel 6?

Und ebenso verhält es sich mit dem Start der letzten Lucifer-Staffel: Netflix hat angekündigt, dass die 6. Staffel der Fantasy-Serie ab dem 10. September 2021 international verfügbar ist. In Deutschland wird die letzte Staffel Lucifer demnach wohl wie bisher ab dem 11. September 2021 auf Amazon zu sehen sein.

