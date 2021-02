Lupin Staffel 2: Wichtiges Element der Story fehlt - und kommt hoffentlich in den neuen Folgen

Die 2. Staffel von Lupin bei Netflix kommt im Sommer. Doch wie geht die Geschichte von Omar Sys Meisterdieb Assane Diop weiter? Und werden wir ein wichtiges Element der Bücher sehen?

Netflix' Lupin endet in Folge 5 mit einem großen Cliffhanger. Doch wie geht es in Teil 2 bzw. Staffel 2 der Serie mit Omar Sy weiter? Aussagen des Schöpfers sind schon sehr konkret. Doch in der Serie fehlt bislang ein auffälliges Element aus der Romanvorlage über Meisterdieb Arsène Lupin.

Lupin bei Netflix: Wird es in Staffel 2 Fantasy-Elemente geben?

Die Geschichte von Assane Diop (Omar Sy) wurde von den Büchern über Arsène Lupin inspiriert. Obwohl die Netflix-Serie in der Gegenwart spielt, gibt es zahlreiche Parallelen zwischen dem alten und neuen "Lupin". In einem Punkt unterscheiden sie sich jedoch gravierend. Während in einigen Lupin-Geschichten Fantasy-Elemente vorkommen, hält sich die Serie davon bislang fern.

Der Einsatz der phantastischen Elemente in den Geschichten über Arsène Lupin lässt sich wohl am besten mit Indiana Jones vergleichen. Der Archäologe jagt der Bundeslade und dem Heiligen Gral hinterher. Bei Meisterdieb Lupin sind es ebenfalls mythische Stücke, die von Sagen und (französischer) Geschichte aufgeladen sind.



© Netflix Lupin Teil 2 kommt im Sommer

Über magische Steine, geheimnisvolle Kulte und sogar einen waschechten Jungbrunnen stolpert der Dieb in den Büchern. Wer die Anime-Reihe Lupin III gesehen hat, dem werden auch die übernatürlichen Abenteuer in Verbindung mit Arsène Lupin bekannt vorkommen. Allerdings gibt es bisher keine Aussagen der Verantwortlichen, die Fantasy-Elemente in Staffel 2 oder 3 der Netflix-Serie andeuten. Stattdessen betont Serien-Schöpfer George Kay die Hintergrundgeschichte von Assane.



Lupin: Das wissen wir über die Story von Staffel 2

In einem interview mit Vanity Fair gab George Kay intensiv Auskunft über Folge 6 und die Zukunft von Lupin bei Netflix. So wird Teil 2 der Serie Assanes Rachegeschichte gegen die Pellegrini-Familie abschließen. Der Meisterdieb macht diese Familie bekanntlich für den Tod seines Vaters verantwortlich.

Außerdem erklärte George Kay, dass die Hintergrundgeschichte von Assane eine wichtige Rolle in den neuen Folgen von Lupin einnehmen wird:

Aktuell wissen wir nicht, was mit ihm in der Pause zwischen ungefähr 15 und 40 Jahren passiert ist. Wir lernen die große Hintergrund-Story also quasi nachträglich kennen.

© Netflix Omar Sy als Assane Diop

Auch für eine weitere Staffel gibt es Pläne, je nachdem ob wir die dann Staffel 2 oder Staffel 3 nennen wollen. Die Veröffentlichungspolitik von Lupin macht die Sache etwas kompliziert. Jedenfalls erklärt Kay zu einer potenziellen Staffel 3 bei Netflix:



Viel wird in den [neuen Folgen] geklärt, aber nicht alle Details. [Als Autor] schaust du immer zurück zu den Hintergrundgeschichten, um sie für Twists auszuplündern. [...] Die [nächste Staffel] wird nicht zu weit in der Zukunft spielen. Wir wollen bei der kontinuierlichen Geschichte von Assane in der Gegenwart bleiben.

Sind damit die übernatürlichen Elemente ausgeschlossen? Nicht vollständig. Allerdings fällt es schon auf, welche Motive aus den Arsène Lupin-Geschichten George Kay und sein Star Omar Sy besonders interessant finden. In Interviews mit Vanity Fair, Variety oder Sensacine betonen die beiden die bodenständigen Aspekte von Assanes Geschichte.

Zum Weiterschauen: Wir empfehlen 7 Filme und Serien wie Lupin

Die Netflix-Serie bleibt in Staffel 2/Teil 2 bodenständig

Dazu gehört die Frage, wie ein Meisterdieb seine Verantwortung als Vater mit den Raubzügen unter einen Hut bringt. Sein kompliziertes Privatleben soll Assane etwa von Helden wie James Bond unterscheiden. Er bleibt ein Jedermann mit alltäglichen Problemen - und einem Hang zu ultrakomplexen Heists.

Diese Bodenständigkeit könnte auf Dauer dem Einzug von Fantasy-Elementen in Lupin im Wege stehen. Dabei könnten diese die Serie auch bereichern. Aber vielleicht sehne ich mich auch nur nach einem Lupin, der das Indiana Jones-förmige Loch in meinem Herzen füllt.

Wann geht es weiter? Im Sommer kommt Teil 2 von Lupin zu Netflix.

Was kommt nach Lupin? Die 21 größten Serien-Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



Was erwartet ihr von der 2. Staffel bzw. den neuen Folgen von Lupin?