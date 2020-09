Mafia-Meisterwerk Der Pate bei Amazon: Neue Fassung von Teil 3 kommt bald

Aktuell streamt die komplette Der Pate-Trilogie auf Amazon Prime. Wie sich nun herausstellt, hat sich Francis Ford Coppola noch einmal in den Schneideraum begeben, um eine neue Version von Teil 3 zu erstellen.

Wenn es um die Frage nach den besten Filmen aller Zeiten geht, dauert es nicht lange, bis Der Pate und Der Pate 2 fallen. Die Mafiaepen von Francis Ford Coppola haben längst ihren festen Platz in der Filmgeschichte gefunden und tauchen auch in der Popkultur regelmäßig auf. Weniger Aufmerksamkeit erhält dagegen die verspätete Fortsetzung Der Pate 3.

Obwohl der Abschluss der Mafiasaga seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1990 durchaus einige Verteidiger gefunden hat, erwartet uns im Dezember eine neue Fassung des Films, wie Variety berichtet. Francis Ford Coppola hat sich höchstpersönlich noch einmal in den Schneideraum begeben, um sein Werk zu restaurieren und zu überarbeiten.

Neue Version von Der Pate 3 kommt im Dezember

Die neue Fassung von Der Pate 3 (im Original The Godfather: Part III) trägt nun den Titel Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone, der bereits zum Zeitpunkt der Entstehung des Films sowohl von Coppola als auch Autor Mario Puzo präferiert wurde. Nun schmückt er die nachträgliche Version.



Schaut den Trailer zu Der Pate:

Paramount will das Upgrade von Der Pate 3 im Dezember zuerst ins Kino bringen, ehe direkt im Anschluss eine traditionelle Heimkinoauswertung sowie die Option zum Streamen erfolgt. Francis Ford Coppola verrät, dass uns ein neuer Anfang und ein neues Ende erwartet. Dazwischen wurden diverse Szenen neu arrangiert, besonders im Hinblick auf die Verwendung von bestimmten Einstellungen und dem Einsatz von Musik.

Weiter erklärt Coppola:

Mit diesen Änderungen und dem restaurierten Filmmaterial und Sound ist [die neue Fassung von Der Pate 3] für mich ein angemessener Abschluss von Der Pate und Der Pate 2. Ich bin Jim Gianopulos und Paramount sehr dankbar dafür, dass ich [den Film] noch einmal überarbeiten durfte.

Wann und wie Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone zu uns nach Deutschland kommt, ist bisher unklar. Dafür könnt ihr die aktuelle Fassung des Films zusammen mit den anderen zwei Teilen aktuell auf Amazon Prime streamen.

