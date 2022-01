MagentaTV Must-Watch: A Very British Scandal ist stylisch wie The Crown und giftig wie Gossip Girl [Anzeige]

A Very British Scandal mit Claire Foy und Paul Bettany überzeugt bei MagentaTV als erschütterndes Kostümdrama, das auf einem wahren und schonungslosen Skandal aus den 60er Jahren basiert.

Mit A Very British Scandal ist der offizielle Nachfolger zur gefeierten Miniserie A Very English Scandal gestartet. Die erneut auf realen Ereignissen basierende Dramaserie nimmt sich eines neuen brisanten Falls aus der britischen Geschichte an: der brutalen Scheidung des Herzogs und der Herzogin von Argyll in den 1960er Jahren.

Wir stellen euch die Dramaserie in unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch genauer vor und klären die wichtigsten Fragen zum erschütternden Serien-Tipp und der starken Besetzung rund um Claire Foy (The Corwn) und Paul Bettany (WandaVision).



A Very British Scandal: Das steckt hinter der Serie bei MagentaTV

A Very English Scandal mit Hugh Grant und Ben Whishaw in den Hauptrollen beleuchtete die toxische Beziehung zwischen dem Politiker Jeremy Thorpe und seinem Geliebten Norman, welche in einem Mordkomplott und einem politischen Skandal eskalierte. Im Zentrum des Serien-Nachfolgers A Very British Scandal steht die Ehe von Margaret (Claire Foy) und Ian Campbell (Paul Bettany), die im Verlauf von 16 Jahren immer grausamere Züge annimmt.

Margaret Campbell ist ein Star in der hohen britischen Gesellschaft und sorgt mit ihrem stilbewussten Auftreten sowie ihrem Charisma für Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Als sie in den 50er Jahren den Herzog von Argyll, Ian Campbell, kennenlernt, scheint für sie eine Märchenromanze zu beginnen. Kurz nach der Hochzeit holt sie aber die bittere Realität ein.



Der Herzog ist alle andere als der Traummann, der er vorgab zu sein. Ihre Beziehung entwickelt sich zu einer von Lügen, Intrigen und giftigen Anfeindungen geprägten Hassliebe und gipfelt schließlich in einem Medienskandal und schonungslosen Scheidungsprozess, bei dem Margarets Sexualleben in der Öffentlichkeit verurteilt wird.

Hier gibt's den Trailer zur Vorgänger-Serie A Very English Scandal

A Very English Scandal - S01 Trailer (English) HD

Die Serien-Fakten zu A Very British Scandal mit Claire Foy und Paul Bettany

Die Miniserie besteht aus 3 Episoden

Die Länge der Folge beträgt jeweils 59min

Alle Folgen von A Very British Scandal sowie auch der Vorgängerserie A Very English Scandal stehen bei MagentaTV im Stream zur Verfügung

© BBC Paul Bettany und Claire Foy in A Very British Scandal

