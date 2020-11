Maggie in Fear the Walking Dead? Verbindung zur Staffel 6-Schurkin macht's möglich

In Fear the Walking Dead Staffel 6 spricht Virginia vom Schlüssel zur Zukunft. Könnte dies eine Verbindung zu Maggie und Georgie aus The Walking Dead sein?

Wird uns Fear the Walking Dead bald mit einem Cameo von Maggie (Lauren Cohan) überraschen? Die jüngste Folge Der Schlüssel gibt einige interessante Details preis. Viele Anzeichen sprechen dafür, dass die Staffel 6-Gemeinschaft der Pioniere eine größere Rolle im The Walking Dead-Kosmos einnimmt.

Die Theorie, dass Virginias Gemeinschaft mit der von Georgie aus The Walking Dead verbunden ist, ist sicher nicht neu. Die neue Folge der 6. Staffel Fear the Walking Dead kippt nun erneut Öl ins Feuer der Fan-Hoffnung. Denn Virginias verleiht ihren treuen Untertanen einen Schlüssel-Anstecker, den Schlüssel zur Zukunft. (Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *)

The Walking Dead: Verbindet der Schlüssel zur Zukunft Georgie und Virginia?

Wir erinnern uns zurück. In Staffel 8 von The Walking Dead taucht die enigmatische Georgie auf, die Rick und seiner Gruppe das Handbuch Schlüssel zur Zukunft überreicht, in dem Bauanleitungen und Tipps zur Selbstversorgung zu finden sind. Georgie gehört zu einer unbekannten Gemeinschaft fernab von Alexandria bzw. dem Bundesstaat "Virginia". Später schließt sich Maggie ihr an, um gemeinsam mit Georgie Menschen zu helfen.

Ist es nur Zufall, dass Virginia und Georgie beide vom Schlüssel zur Zukunft sprechen? Auch trägt die aktuelle Fear the Walking Dead-Folge den gleichen Titel, wie die Georgie-Episode in Staffel 8. Vieles deutet darauf hin, dass beide zur gleichen Gemeinschaft, den Pionieren, gehören könnten.

Die Pioniere sind ein "Franchise" aus vielen Siedlungen, die sich von Texas aus in den Westen der USA ausgebreitet haben. Ihre Kleidung und ihre Wohnumgebungen sind alle von einem Western-Look bestimmt.

Dass Maggie bei ihrer Rückkehr in The Walking Dead - so wie Virginia - einen Stetson-Hut trägt, kann kein Zufall sein. War Maggie also während ihrer Abwesenheit ein Teil der Pioniere? Und wird sie vielleicht gar einen Cameo in Fear the Walking Dead haben?

Fear the Walking Dead Staffel 6 - Noch kann Maggie nicht auftreten

Bisher steht einem Maggie-Auftritt etwas im Wege: die Zeit. Denn die 6. Staffel von Fear spielt zeitlich immer noch um die 6 Jahre vor den aktuellen Ereignissen aus The Walking Dead. Maggie hat das Hilltop noch nicht verlassen. Allerdings könnte Fear the Walking Dead diese Lücke bald schließen.

Sollte Virginias hartes Regiment gestürzt werden, brauchen die Pioniere eine neue Anführerin. Hier können wir nun spekulieren, dass Georgie die Leitung der Pioniere übernimmt, und diesen riesigen Zusammenschluss von Gemeinschaften im Westen in eine bessere Zukunft führen wird - und das natürlich nicht ohne die Hilfe von Maggie.

Dass die Pioniere erst der Beginn einer für die The Walking Dead-Welt relevanten Mega-Gemeinschaft sind, lässt sich auch anhand der Comics vermuten. Am Ende der The Walking Dead-Geschichte erfahren wir nämlich, dass die USA in zwei große Gemeinschaften geteilt ist: das Commonwealth im Osten und die Western Alliance im Westen.

Über letztere ist in den Comics kaum etwas bekannt. Das könnte sich in den Serien nun ändern. Ob Maggie wirklich mit den Pionieren aus Fear the Walking Dead in Verbindung steht, werden wir spätestens im Frühjahr 2021 erfahren. Denn dann starten die nächsten Folgen der Hauptserie, in denen Maggies lange Abwesenheit erklärt werden soll.

Glaubt ihr, dass die Pioniere noch eine größere Rolle im TWD-Franchise spielen werden?