The Walking Dead-Hoffnung zerstört: Rick kehrt doch nicht so schnell zurück

Laut einem Gerücht soll der von Andrew Lincoln verkörperte Rick Grimes schon bald ins The Walking Dead-Universum zurückkehren. Nun klärt Sender AMC auf.

Wann kehrt Rick Grimes zurück? Diese Frage stellen sich The Walking Dead-Fans seit Andrew Lincolns Ausstieg aus der Mutterserie. In der 5. Folge der 9. Staffel war er das letzte Mal in der Zombie-Apokalypse zu sehen. Zu seiner Rückkehr gibt es zahlreiche Spekulationen.

The Walking Dead: Ricks baldige Rückkehr dementiert

Die Spin-off-Serie The Walking Dead: World Beyond lieferte uns in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise über Ricks Verbleib. Das führte so weit, dass zuletzt Gerüchte über eine baldige Rückkehr die Runde machten. Angeblich soll Rick im Finale der 1. Staffel von World Beyond auftauchen.

Gegenüber Insider klärt ein/e Sprecher/in von AMC auf. Andrew Lincoln wird definitiv nicht im Finale des The Walking Dead-Ablegers als Rick Grimes in Erscheinung treten. In der Erklärung heißt es, dass AMC mit dieser Aussage falschen Erwartungen seitens der Fans vorbeugen will. Das Gerücht geht auf eine Cast-Angabe in der IMDb zurück.

© AMC Rick Grimes in The Walking Dead

In der Film- und Seriendatenbank können Nutzer/innen Änderungen vornehmen und zum Beispiel ein fehlendes Cast-Mitglied ergänzen. Das kann zu Fehlern führen, wie der aktuelle Fall zeigt. Inzwischen wurde Andrew Lincolns Name aus dem Datenbankeintrag zu The Walking Dead: World Beyond entfernt.

The Walking Dead und das Warten auf die Rick-Filme

Früher oder später wird Rick trotzdem zurückkehren. Im Zuge von Andrew Lincolns Ausstieg wurden drei The Walking Dead-Filme angekündigt, die seine Geschichte weitererzählen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass uns bei World Beyond noch viele kleine Rick-Schnipsel erwarten.

Herausgefunden haben wir bereits:

The Walking Dead: World Beyond läuft aktuell auf Amazon Prime. Die Produktion für die Rick-Filme hat noch nicht angefangen.

