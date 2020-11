The Walking Dead: Mögliches Zombie-Heilmittel ist der Anfang vom Ende

Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond überrascht mit einer neuen Post-Credit-Szene. Darin gibt es neue Hinweise auf ein Heilmittel für das Zombie-Virus.

Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond könnte doch bedeutender für das gesamte Zombie-Franchise sein, als bisher angenommen. Denn neben den vielen Verbindungen zu Rick Grimes neuem Zuhause, der Civic Republic, erfahren wir auch immer mehr über deren Ziele. Eine neue Post-Credit-Szene gibt nun Hinweise auf eine mögliche Lösung für das Zombie-Problem.

The Walking Dead: World Beyond - Die Civic Republic forscht an einer Heilung

Dass die Civic Republic an einem Heilmittel forscht, ist Fans des neuen Spin-offs World Beyond bereits bekannt. Hier suchen die Schwestern Iris und Hope ihren Vaters, der in einer Forschungsstation in New York für die mysteriöse Organisation an einem Heilmittel forscht. In Form von Post-Credit-Szenen gibt uns die Serie Einblicke in das Treiben der Forscher.

Bereits in Folge 4 lüftete eine Bonus-Szene das Geheimnis um die Kategorien A und B, in die das CRM seine Gefangenen einteilt. Denn A-Menschen werden zu Versuchskaninchen für die fragwürdigen Experimente der Civic Repulic. Diese untersucht ganz genau die Wirkung des Virus und die Zombifizierung, um ein mögliches Heilmittel zu finden.

In Episode 6 gibt es nun eine weitere Post-Credit-Szene zu sehen. In dieser treffen wir erneut auf die Sandwich-liebende Forscherin Dr. Lyla Bellshaw. Auf einer Schublade holt sie eine wissenschaftliche Studie hervor, welche Iris' und Hopes Vater Dr. Leo Bennett zuvor auf dem Unicampus von Nebraska verfasste. Der Titel seiner Arbeit lautet "Fortgeschrittene Immunologie: Wissen im Zeitalter des Unbekannten".

Läutet ein Zombie-Heilmittel das Ende von The Walking Dead ein?

Was wir bisher noch nicht wissen, sind die Erkenntnisse, die Bennetts Forschung mit sich bringen. Ist eine Immunität gegen das Virus, mit dem eigentlich die gesamte Menschheit bereits infiziert ist, möglich? Die neue Bonus-Szene befeuert nun die Theorie, dass das Thema Immunität noch eine wichtige Rolle spielen wird.

Vermutlich ist sogar Bennetts Tochter Hope (der Name ist bestimmt nicht zufällig gewählt) immun gegen das Virus. Diese läuft mit ihren Freunden direkt in die Falle der Civic Republic. Denn wie die neue Szene verrät, wird ihre Ankunft bereits erwartet und vorbereitet. Sollte die Serie tatsächlich bald ein mögliches Heilmittel thematisieren, könnte dies weitreichende Auswirkungen auf das The Walking Dead-Franchise haben.

Denn World Beyond, eine Miniserie mit 20 Episoden, dient als Vorgeschichte zum kommenden The Walking Dead-Film über Rick Grimes - einen Auftritt in World Beyond wird er aber nicht haben. Verbunden mit dem nahenden Ende der Mutterserie könnte die Forschung an einem Heilmittel jetzt schon das mögliche Endgame-Szenario für The Walking Dead abzeichnen.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie endet die Zombie-Serie in Staffel 11?

Das Ende von The Walking Dead steht fest. In der neuen Folge Streamgestöber schauen Andrea, Matthias und Max darauf, was Fans bis zum epischen Finale erwartet.

Obwohl die Mutterserie mit Staffel 11 beendet wird, lebt das Franchise weiter. Wir schauen auf die kommenden Projekte, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Ebenso spekulieren wir, wie The Walking Dead in Staffel 11 enden wird und ob das Ende der Comics überhaupt so in der Serie stattfinden kann.

Glaubt ihr, dass The Walking Dead mit einer Heilung für das Zombie-Virus enden wird?