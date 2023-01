Malcolm Mittendrin-Star Frankie Muniz erhält eigene Serie, aber ihr werdet nie erraten, worum es geht

Nach seinen Malcolm mittendrin-Zeiten entwickelte Frankie Muniz einen lebenslangen Traum. Jetzt soll ihn eine Doku-Serie bei der Umsetzung dokumentieren.

Frankie Muniz wird den allermeisten wegen Malcolm mittendrin oder Agent Cody Banks ein großer Begriff sein. Viele wissen allerdings nicht, dass er vor der Schauspielerei eine noch größere Leidenschaft hegt. Seinen rasanten Sport will er jetzt von einer Doku-Serie begleiten lassen.



Malcolm mittendrin-Schauspieler Frankie Muniz lässt sich bei neuem Beruf begleiten

Dabei handelt es sich um den Rennsport, genauer gesagt um Autorennen mit Tourenwagen. Seit über 15 Jahren ist Muniz Amateuer-Rennfahrer, seit Kurzem hat der Malcolm mittendrin-Star seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Dabei soll ihn jetzt ein Kamerateam begleiten.

Laut einem Bericht der vertrauenswürdigen Branchenseite Hollywood Reporter wird der Schauspieler seine Anfänge als Profi-Rennfahrer dokumentieren lassen, der ab sofort in einer Serie des amerikanischen Motorsportverbandes NASCAR mitfährt. Das Format soll den Arbeitstitel Frankie in the Fast Lane tragen.

Wann kommt die neue Serie von Malcolm Mittendrin-Star Frankie Muniz zu uns?

Ob und wann die Doku-Serie nach Deutschland kommt, ist momentan noch nicht abzuschätzen. Mit Blick auf den Stand der Produktion könnten wir uns eine Veröffentlichung Ende 2024 vorstellen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.