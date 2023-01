Malcolm mittendrin-Star Frankie Muniz verwirklicht gerade einen Traum, auf den er sich seit Jahren vorbereitet hat

Mit der Sitcom Malcolm mittendrin wurde Frankie Muniz berühmt. Seitdem macht er sich rar im Fernsehen. Der Grund: Der Traum seines Lebens, dem er jetzt so nah ist wie nie zuvor.

Michael Fassbender tut es, Patrick Dempsey ebenfalls und Frankie Muniz nun auch: Der Hauptdarsteller aus der Sitcom Malcolm mittendrin steigt ernsthaft in den Motorsport ein. Wie der Malcolm-Star mitteilte, wird er dieses Jahr eine ganze Saison lang sein Glück als Rennfahrer versuchen. Damit verwirklicht sich Muniz einen Lebenstraum, der vor 20 Jahren begann.

Der Malcolm mittendrin-Star ist von dem gefährlichen Sport fasziniert

Berühmt wurde der 37-Jährige als Kinderstar, der zwischen 2000 und 2006 die Hauptrolle in Malcolm mittendrin spielte und in der Agent Cody Banks-Reihe auftrat. Doch das Herz von Muniz schlägt für den Motorsport. Ab 2004 nahm er regelmäßig als Amateur an Autorennen in den Vereinigten Staaten teil und sammelte in den folgenden Jahren Erfahrung in unterschiedlichsten Rennserien. Das war einer der Gründe, warum Muniz nach dem Ende von Malcolm mittendrin seltener in Film und Fernsehen auftrat.

Am Mittwoch hat der Amerikaner dann mit großem Stolz den nächsten Schritt in seiner Karriere mitgeteilt. In einem Social Media-Post verriet er, dass er jetzt Vollzeit-Rennfahrer wird:

Endlich mache ich meinen Traum zur Wirklichkeit. Das geschieht für meinen Sohn und um ihm zu zeigen, dass man immer seinen Träumen folgen kann.

In welcher Rennserie fährt der Ex-Sitcom-Star?

Muniz wird dieses Jahr als Vollzeit-Fahrer in der ARCA National Series Championship antreten, und zwar für das Team Rette Jones Racing. Im Januar hatte er sich darauf in einem Test auf der legendären Rennstrecke von Daytona vorbereitet.

In der Rennserie wird mit Tourenwagen auf unterschiedlichen Streckentypen gefahren, darunter auch die besonders schnellen Ovale. Sie dient als Sprungbrett, um in die nächsthöheren Serien wie die NASCAR Xfinitiy und schließlich die NASCAR Cup Series zu kommen, die erste Liga der Tourenwagen in den USA. Stellt euch Frankie Muniz also in Zukunft als eine Art Ricky Bobby vor.

Wo ihr Frankie Muniz zuletzt sehen konntet

Disney Malcolm mittendrin

Wir können Muniz jedenfalls applaudieren für seine Beharrlichkeit. Darin erinnert er an Schauspiel-Kollege Michael Fassbender, der vergangenes Jahr zum ersten Mal bei den 24 Stunden von Le Mans mitgefahren ist, und an Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey, der ebenfalls Le Mans-Erfahrung gesammelt hat und mittlerweile Teilhaber eines Rennstalls ist.

Wer Frankie Muniz hingegen als Schauspieler sehen will, kann einzelne Folgen von New Amsterdam oder The Rookie in Augenschein nehmen oder den 2018 erschienenen Horrorfilm The Black String * nachholen. Darin spielte er sogar die Hauptrolle.

