Martin Scorsese glaubt heute, dass er mit Shutter Island seine Zeit verschwendet hat: Er drehte ihn nur aus einem Grund und scheiterte

Shutter Island mit Leonardo DiCaprio gehört zu den besten Thrillern der vergangenen 20 Jahre. Regisseur Martin Scorsese hätte den Film aber lieber nicht gedreht.

Der Regisseur Martin Scorsese wird dieses Jahr 81 Jahre alt, aber er ist noch immer von Arbeitseifer getrieben. Scorsese erschuf legendäre Werke wie Taxi Driver, Casino und The Wolf of Wall Street. Wirklich schlechte Filme finden sich in seinem langen Lebenslauf nicht.

Vor der Veröffentlichung seiner neuesten Arbeit Killers of the Flower Moon schaute Scorsese in einem Interview mit GQ auf seine Karriere zurück. Dabei kam ein beliebter Thriller nicht gut weg: Shutter Island.

Martin Scorsese hätte Shutter Island lieber übersprungen



In Shutter Island untersuchen Leonardo DiCaprio und Mark Ruffalo im Jahr 1954 eine entlegene Psychiatrie, aus der eine Patientin entflohen sein soll. Die Einrichtung liegt auf einer Insel, und als ein Unwetter ausbricht, sind auch die Ermittler auf der Insel gefangen. Der verrätselte Mystery-Thriller genießt bei Genre-Fans auch 13 Jahre später einen hohen Stand.

Paramount Shutter Island

Scorsese selbst hat nichts gegen seinen Film, zumindest nicht direkt. Aber in seiner sehr strengen Karriererückschau gehört Shutter Island heute zu den Werken, die er sich lieber gespart hätte – vor allem, weil er sein selbstgestecktes Ziel mit ihm nicht erreichte. So sagt Scorsese in dem Interview:

[Einen Oscar für Departed zu gewinnen], hat mich ermutigt, mit Shutter Island einen weiteren Film zu machen. Es stellte sich heraus, dass ich wahrscheinlich hätte weiterziehen und Silence hätte machen sollen.

Bei der Oscar-Verleihung 2011 wurde Shutter Island aber nicht beachtet – nicht einmal eine Nominierung erhielt der Thriller. Das passiert dem bei der Academy beliebten Scorsese höchst selten. Bei seinem nächsten Film ist das übrigens so gut wie ausgeschlossen.

Was ist Martin Scorseses nächster Film?

Killers of the Flower Moon erscheint am 19. Oktober 2023 in den deutschen Kinos. Es geht um die Untersuchungen der Vorgänger-Behörde des FBIs im Zusammenhang mit der brutalen Ermordung zahlreicher Mitglieder des Osage-Stamms im Jahr 1920 in Oklahoma. Wieder spielt Leonardo DiCaprio die Hauptrolle.

