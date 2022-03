Marvel-Blockbuster Deadpool 3: Ryan Reynolds verrät allererstes Cast-Mitglied seines MCU-Einstiegs

Mit Deadpool 3 schlägt der von Ryan Reynolds verkörperte Superheld erstmals im Marvel Cinematic Universe auf. Die erste Rückkehrerin aus Teil 1 und 2 steht offenbar schon fest.

Deadpool 3 macht endlich Fortschritte. Nachdem lange unklar war, ob Ryan Reynolds' Superheld im Marvel Cinematic Universe eine Zukunft hat, scheint die Produktion der Fortsetzung langsam, aber sicher ins Rollen zu kommen. Der bisher größte Meilenstein wurde mit dem Engagement von Shawn Levy als Regisseur erreicht.



Auf Twitter lässt Reynolds nun durchblicken, dass das erste Cast-Mitglied für Deadpool 3 bereits feststeht. Wie Comic Book Resources zusammenfasst, reagierte der Star auf einen Tweet von Schauspielerin Leslie Uggams, die seinen Netflix-Film The Adam Project lobte. Reynolds antwortete mit den Worten: "Vielen Dank, Leslie. Wir sehen uns bald."

Deadpool 3 im MCU: Ryan Reynolds enthüllt das erste Cast-Mitglied

Der zweite Teil der Nachricht kann eigentlich nur bedeuten, dass Uggams in Deadpool 3 in der Rolle von Blind Al zurückkehrt. Schon in Deadpool und Deadpool 2 verkörperte sie die aus den Marvel-Comics bekannte Figur und sorgte für einige schräge Momente. Es ergibt durchaus Sinn, dass sie auch bei Teil 3 wieder an Bord ist.

Sehr viel mehr konkrete Infos zu Deadpool 3 gibt es derzeit nicht. Die spannendste Frage ist, wie der Gewaltgrad und die rücksichtslosen Sprüche unter dem Dach von Disney aussehen werden. Die ersten zwei Deadpool-Filme überzeugten die Fans, weil sie in diesen Punkten hemmungslos daherkommen. Bei Disney ist das wohl kaum so möglich.



Ryan Reynolds bei Disney: Wie sieht Deadpool 3 im MCU aus?

Die beste Antwort, wie Deadpool 3 aussehen könnten, finden wir vermutlich bei einem Blick auf den großen Sci-Fi-Blockbuster, den Levy und Reynolds letztes Jahr ins Kino gebracht haben: Free Guy. Hier haben wir es mit einem frechen Metafilm zu tun, der im familienfreundlichen Rahmen funktioniert, ohne die Reynolds-Marke zu verwässern.

Wann Deadpool 3 in den Kinos starten soll, steht noch nicht fest.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Blind Al in Deadpool 3?