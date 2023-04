So brutal durfte Venom nicht sein: Bond-Favorit beißt Nase ab in Spider-Man-Ableger und fühlt den Geist einer toten Kuh (!)

Dieses Jahr kommt einer der brutalsten Marvel-Filme seit langem ins Kino, wie neue Informationen zu Kraven the Hunter mit Bond-Favorit Aaron Taylor-Johnson andeuten.

Wenn es um die Superheldenfilme 2023 geht, fällt er oft hinten runter: Marvel-Jäger Kraven the Hunter. Doch während alle Welt gebannt auf Guardians of the Galaxy Vol. 3 und The Flash wartet, macht das Marvel-Projekt nicht nur mit dem hochkarätigen Personal auf sich aufmerksam, sondern mit dem Versprechen einer hohen Altersfreigabe und einer ersten Präsentation von Ausschnitten. Die klingen ziemlich Marvel-unüblich und brutal.

Info 1: Kraven the Hunter kriegt, was Tom Hardys Venom verboten wurde

Bei der Branchen-Messe Cinemacon gab es eine Präsentation des ersten Trailers für den Marvel-Film, der noch dieses Jahr ins Kino kommt. Der Hauptdarsteller und aktuelle Favorit auf die Neubesetzung von James Bond, Aaron Taylor-Johnson, wurde dabei nach der Altersfreigabe gefragt. Seine eindeutige Antwort:

Will it be rated R? F*ck yes, it’s going to be rated R.

Zu Deutsch: Kraven the Hunter ist so brutal, dass er in den USA wahrscheinlich ein R-Rating erhalten wird, das bedeutet eine Freigabe ab 16 Jahren. Genau das hatten sich viele Comic-Fans für die beiden Venom-Filme mit Tom Hardy und Jared Letos Morbius gewünscht, die in den Vorlagen blutig zur Sache gehen. Die Filme allerdings bekamen ein PG-13-Rating, waren also offiziell kinderfreundlich.

Sony Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train

Sollte sich das Rating bewahrheiten, wird Kraven the Hunter der erste Marvel-Kinofilm seit Deadpool 2 (2018) mit einem R-Rating. Ob er in Deutschland dann eine FSK-16 oder eine Freigabe ab 18 Jahren erhält, bleibt abzuwarten.



Info 2: Im Teaser-Trailer geht es heftig zur Sache

Kraven the Hunter ist in den Comics ein Großwildjäger mit übermenschlichen Kräften, in der Filmversion betrachtet er sich selbst eher als Naturliebhaber und Tierschützer.

Marvel Comics Kraven the Hunter

Die Teaser-Trailer-Beschreibungen bei Deadline und Hollywood Reporter klingen entsprechend tierisch und recht saftig. Laut Deadline beißt Kraven gleich am Anfang einem Söldner/Wilderer die Nase ab und spuckt ein Stück Haut Richtung Kameralinse, wie der THR anmerkt. Weitere Häppchen aus den Beschreibungen (der Trailer wurde noch nicht veröffentlicht):

Russell Crowe spielt Kravens Vater und hilft ihm in Flashbacks dabei, Kontakt mit dem Geist einer toten Kuh aufzunehmen .

. Fred Hechinger (The White Lotus) spielt Kravens Bruder Chameleon



Alessandro Nivola (Jurassic Park III) spielt Spider-Man-Bösewicht The Rhino, also dieselbe Figur, die Paul Giamatti in The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro übernommen hatte.



Ariana DeBose als Voodoo-Priesterin Calypso scheint von Kraven nicht überzeugt: "Du bist ein verdammter Wahnsinniger", hält sie ihm im Teaser vor.

Ist der Superheldenfilm Teil des MCU?

Kraven the Hunter gehört nicht zum MCU, sondern zu Sonys eigenem kleinen Marvel-Universum. Darin erhalten Figuren aus den Spider-Man-Comics Solo-Filme. Tom Hardys Venom war der erste, dann folgte Jared Letos Vampir Morbius. Kraven wird nun der Dritte im Bunde sein.

Ob Kraven the Hunter mehr als abgebissene Nasen und Kuh-Geister bietet, erfahren wir am 5. Oktober 2023. Dann startet der Film in den deutschen Kinos. Regie führt J.C. Chandor (All is Lost).

Derweil warten wir weiter auf eine Bestätigung des Nachfolgers von Daniel Craig in der Rolle von James Bond. Wer sich Taylor-Johnson in der Rolle nicht vorstellen kann, sollte nochmal Tenet und Bullet Train anschauen.